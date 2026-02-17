Kultinis guliašas su ypatingu pagardu: toks skanus, kad dings vos spėjus įdėti į lėkštę

Šiam tradiciniam guliašui gaminti labiausiai tinka kiaulienos mentė be kaulo. Ji yra labai lengvai paruošiama, o lėtai troškinama tampa ypač minkšta bei sultinga.
Renkantis kiaulienos mentę, svarbu atkreipti dėmesį į natūralią mėsos spalvą, taip pat rinktis sandarią, nepažeistą pakuotę, kuri apsaugo nuo gedimo.
Gardus kiaulienos guliašas
Guliašas – tai tirštas mėsos troškinys, kilęs iš Vengrijos, tačiau šiandien paplitęs visoje Vidurio ir Rytų Europoje. Jau XVIII a. vengrų piemenys troškindavo mėsą dideliuose katiluose virš laužo su svogūnais, paprikomis ir prieskoniais.
Ypač sotus ir lengvai paruošiamas patiekalas tapo neatsiejama jų kelionių dalimi, o laikui bėgant iš paprasto kaimiško valgio virto Vengrijos nacionaliniu simboliu ir išplito po visą Europą.
Prekybos tinklas „Lidl“ kviečia pasigaminti lietuvišką guliašo versiją, kuriai ypatingo skonio suteikia kiaulienos mentė be kaulo. Norėdami, kad troškinys įgautų šventiškesnį akcentą, įberkite saują džiovintų baravykų – jie suteiks patiekalui puikaus aromato ir dar ryškesnio skonio.
Reikės (4 porcijoms):
- 500 g kiaulienos mentės be kaulo;
- 2 vidutinio dydžio svogūnų;
- 2–3 skiltelių česnako;
- 2 tarkuotų morkų;
- 400 ml sultinio;
- 2–4 šaukštų pomidorų padažo;
- kelių lauro lapų;
- žiupsnelio maltų saldžiųjų paprikų, druskos ir juodųjų pipirų.
Guliašo gaminimas:
Kiaulienos mentę supjaustykite nedideliais, vienodo dydžio gabalėliais. Giliame puode įkaitinkite šlakelį aliejaus ir apkepkite smulkintus svogūnus, kol jie lengvai pagels ir suminkštės. Tuomet sudėkite mėsą ir kepkite, kol gabalėliai gražiai apskrus iš visų pusių. Pagardinkite prieskoniais ir įdėkite kelis lauro lapus. Suberkite smulkintą česnaką, įmaišykite tarkuotas morkas bei pomidorų padažą. Užpilkite sultiniu taip, kad skystis apsemtų visus ingredientus, ir troškinkite ant nedidelės ugnies apie 45–60 minučių, kol mėsa taps minkšta, o padažas sutirštės. Patiekite su virtomis bulvėmis, ryžiais arba mėgstamu garnyru.
Skanaus!