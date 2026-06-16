Agurkus paruošite per naktį: traškų ir gaivų garnyrą raugsite visą vasarą

Kartais geriausi vasaros receptai yra patys paprasčiausi. Šviežrūgiai agurkai – vienas jų: nebrangūs, greitai paruošiami ir puikiai papildantys tiek kasdienius pietus, tiek savaitgalio vakarienę. Jie primena paprastus, bet gardžius vasaros skonius, kurie ant lietuviško stalo niekada neišeina iš mados.
„Tai nebrangus, greitas ir daugeliui nuo vaikystės pažįstamas būdas praturtinti vasaros valgiaraštį“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Lietuviškos vasaros klasika
Marinuotos dešrelės, įdarytos raugintu agurku
Šviežrūgiai agurkai daugelio lietuvių virtuvėse atsiranda vos prasidėjus šiltajam sezonui. Jie vertinami dėl paprasto paruošimo, gaivaus skonio ir universalumo. Šis garnyras puikiai dera tiek prie keptos mėsos ar žuvies, tiek prie jaunų bulvių, varškės patiekalų ar tiesiog kaip lengvas užkandis karštą vasaros dieną.
Nors daugelis šviežrūgius agurkus sieja su senomis šeimos tradicijomis, šiandien jų pasigaminti galima kur kas paprasčiau nei anksčiau. Tereikia kelių pagrindinių ingredientų ir vienos nakties, kad agurkai įgautų lengvai raugintą skonį ir išliktų maloniai traškūs.
Ką svarbu žinoti prieš raugiant?
Norint išgauti geriausią rezultatą, verta rinktis nedidelius, tvirtus trumpavaisius agurkus. Jie greičiau prisigeria skonio ir išlieka traškesni.
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Ne mažiau svarbūs ir priedai. Krapai, česnakai, serbentų ar vyšnių lapai suteikia papildomo aromato, o druskos tirpalas padeda išgauti būdingą šviežrūgių skonį. Patyrę šeimininkai pataria agurkų galus šiek tiek nupjauti – taip jie greičiau įsigeria prieskonių ir būna paruošti valgyti jau kitą dieną.
Šviežrūgiams agurkams per vieną naktį
Jums reikės:
- 1 kg lietuviškų trumpavaisių agurkų;
- 1 l vandens;
- 2 v. š. druskos;
- 4–5 skiltelių česnako;
- didelės saujos krapų;
- kelių juodųjų serbentų arba vyšnių lapų (nebūtina);
- kelių pipirų grūdelių.
Agurkų raugimas:
Agurkus nuplaukite ir nupjaukite jų galiukus. Į stiklainį arba puodą dėkite dalį krapų, česnakų ir lapų. Ant viršaus sudėkite agurkus ir užberkite likusius prieskonius. Vandenyje ištirpinkite druską ir užpilkite ant agurkų taip, kad jie būtų visiškai apsemti. Indą uždenkite ir palikite kambario temperatūroje per naktį. Kitą dieną agurkai jau bus įgavę lengvai raugintą skonį ir malonų traškumą.
Patarimas: jei norisi dar intensyvesnio skonio, agurkus galima palaikyti 24–36 valandas. Skanaus!
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