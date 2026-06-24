MaistasPasigamink

Klasika gali nustebinti: prie šaltibarščių vietoje bulvių siūlo kai ką netikėto, bet labai gardaus (1)

2026 m. birželio 24 d. 13:10
Receptas
Šaltibarščiai – vienas laukiamiausių šiltojo sezono patiekalų, be kurio daugelis neįsivaizduoja vasaros stalo. Vis dėlto net ir klasika gali nustebinti intriguojančiais deriniais. Šį kartą „pauliuspavelscooks“ paskyros autoriai Paulius ir Pavels, siūlo gaivią ir netikėtą šaltibarščių versiją – šaltibarščius su jalapenais, laimu ir traškiomis čederio kesadilijomis šalia, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (2)
„Šaltibarščiai daugeliui asocijuojasi su labai aiškiu, tradiciniu skoniu, bet tai nereiškia, kad negalime eksperimentuoti. Norėjome parodyti, kad net už gerą kainą pasirenkami kasdieniai produktai gali virsti netikėtu patiekalu. Jalapenai suteikia aštrumo, laimas – gaivumo, o čederio kesadilijos šalia vietoj bulvių šalia, leidžia šaltibarščius paversti sočiu, bet vis tiek pigiu vasaros patiekalu“, – sako šefai Paulius ir Pavels.
Tokių šaltibarščių dar nesate ragavę
Šaltibarščiai dažniausiai ruošiami iš kefyro, burokėlių, agurkų, kiaušinių ir krapų, tačiau šiame recepte pažįstamas skonis papildomas netikėtais akcentais. Marinuoti jalapenai ir jų skystis suteikia patiekalui lengvo aitrumo, laimas įneša rūgštelės, o kalendra šaltibarščiams suteikia ryškesnį aromatą.

Tik kelios paslaptys ir šaltibarščiai taps nauju atradimu virtuvėje

Anot „Rimi“ kulinarijos atstovų, svarbiausia tokioje interpretacijoje – balansas. Aitrumas neturėtų užgožti gaivumo, o rūgštis turėtų tik paryškinti burokėlių ir kefyro skonį. Dėl to jalapenų skystį ir laimo sultis verta pilti palaipsniui, vis paragaujant.
„Šaltibarščiai yra patiekalas, kurį būtina ragauti gaminimo metu. Vieniems norisi daugiau rūgšties, kitiems – daugiau aštrumo, todėl tiksliausias receptas atsiranda dubenyje. Mūsų patarimas paprastas: nebijokite jalapenų skysčio, nes būtent jis čia duoda pagrindinį charakterį“, – teigia šefai.
Lietuvoje šaltibarščiai dažniausiai patiekiami su virtomis ar keptomis bulvėmis, tačiau šefai siūlo išbandyti kitą kryptį – traškias čederio kesadilijas. Jos paruošiamos greitai, nereikalauja sudėtingų ingredientų, o karštas, išsilydęs sūris maloniai kontrastuoja su šalta sriuba.
Unikalūs šaltibarščiai su jalapenais, laimu ir čederio kesadilijomis (6–8 porcijoms)
Susiję straipsniai
Šaltibarščiai, kuriuos semsite šaukštais: ypatingam skoniui prireiks ne tik druskos ir rūgštelės

Šaltibarščiai, kuriuos semsite šaukštais: ypatingam skoniui prireiks ne tik druskos ir rūgštelės (3)

Šaltibarščiai be kefyro – nustebins ypatingai gardi tradicinio patiekalo versija

Šaltibarščiai be kefyro – nustebins ypatingai gardi tradicinio patiekalo versija (2)

Šaltibarščiai su charakteriu: taip, ko gero, dar nesate gaminę

Šaltibarščiai su charakteriu: taip, ko gero, dar nesate gaminę (1)

Jums reikės
  • 2 l kefyro šaltibarščiams;
  • apie 300–400 g virtų burokėlių;
  • 4–6 virtų kiaušinių;
  • 2–3 šviežių agurkų;
  • 2 žalių obuolių, pavyzdžiui, „Granny Smith“;
  • marinuotų jalapenų pagal skonį;
  • 4 v. š. jalapenų skysčio;
  • saujos krapų;
  • saujos kalendros;
  • 2 laimų;
  • 2 v. š. rūkytos paprikos;
  • druskos pagal skonį.
Papuošimui:
  • ridikėlių;
  • agurkų;
  • krapų;
  • kalendros.
  • Kesadilijoms:
  • tortilijų;
  • čederio sūrio.

Šaltibarščių gaminimas:

 Tortilija.<br> Pranešimo žiniasklaidai nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
 Tortilija.
 Pranešimo žiniasklaidai nuotr.
Virtus burokėlius, obuolius ir agurkus sutarkuokite smulkia tarka. Jalapenus smulkiai supjaustykite, krapus ir kalendrą sukapokite. Virtus kiaušinius supjaustykite ketvirčiais – juos galėsite naudoti papuošimui.
Į didelį dubenį sudėkite burokėlius, agurkus, obuolius, jalapenus ir žalumynus. Užpilkite kefyru, suberkite rūkytą papriką ir gerai išmaišykite. Nutarkuokite laimų žievelę, išspauskite sultis ir supilkite jalapenų skystį. Ragaukite ir pabaigoje subalansuokite skonį druska, papildomu jalapenų skysčiu arba laimo sultimis.
Kesadilijoms ant vienos tortilijos pusės užberkite gausų sluoksnį čederio sūrio ir perlenkite tortiliją pusiau. Kepkite keptuvėje arba ant grilio iš abiejų pusių, kol tortilija taps traški, o sūris visiškai išsilydys. Supjaustykite trikampiais.
Šaltibarščius papuoškite ridikėliais, agurkais, krapais, kalendra ir virtais kiaušiniais. Patiekite labai šaltus kartu su karštomis, traškiomis čederio kesadilijomis. Skanaus!
šaltibarščiaireceptaitortilija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.