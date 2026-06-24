„Šaltibarščiai daugeliui asocijuojasi su labai aiškiu, tradiciniu skoniu, bet tai nereiškia, kad negalime eksperimentuoti. Norėjome parodyti, kad net už gerą kainą pasirenkami kasdieniai produktai gali virsti netikėtu patiekalu. Jalapenai suteikia aštrumo, laimas – gaivumo, o čederio kesadilijos šalia vietoj bulvių šalia, leidžia šaltibarščius paversti sočiu, bet vis tiek pigiu vasaros patiekalu“, – sako šefai Paulius ir Pavels.
Tokių šaltibarščių dar nesate ragavę
Šaltibarščiai dažniausiai ruošiami iš kefyro, burokėlių, agurkų, kiaušinių ir krapų, tačiau šiame recepte pažįstamas skonis papildomas netikėtais akcentais. Marinuoti jalapenai ir jų skystis suteikia patiekalui lengvo aitrumo, laimas įneša rūgštelės, o kalendra šaltibarščiams suteikia ryškesnį aromatą.
Tik kelios paslaptys ir šaltibarščiai taps nauju atradimu virtuvėje
Anot „Rimi“ kulinarijos atstovų, svarbiausia tokioje interpretacijoje – balansas. Aitrumas neturėtų užgožti gaivumo, o rūgštis turėtų tik paryškinti burokėlių ir kefyro skonį. Dėl to jalapenų skystį ir laimo sultis verta pilti palaipsniui, vis paragaujant.
„Šaltibarščiai yra patiekalas, kurį būtina ragauti gaminimo metu. Vieniems norisi daugiau rūgšties, kitiems – daugiau aštrumo, todėl tiksliausias receptas atsiranda dubenyje. Mūsų patarimas paprastas: nebijokite jalapenų skysčio, nes būtent jis čia duoda pagrindinį charakterį“, – teigia šefai.
Lietuvoje šaltibarščiai dažniausiai patiekiami su virtomis ar keptomis bulvėmis, tačiau šefai siūlo išbandyti kitą kryptį – traškias čederio kesadilijas. Jos paruošiamos greitai, nereikalauja sudėtingų ingredientų, o karštas, išsilydęs sūris maloniai kontrastuoja su šalta sriuba.
Unikalūs šaltibarščiai su jalapenais, laimu ir čederio kesadilijomis (6–8 porcijoms)
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Jums reikės
- 2 l kefyro šaltibarščiams;
- apie 300–400 g virtų burokėlių;
- 4–6 virtų kiaušinių;
- 2–3 šviežių agurkų;
- 2 žalių obuolių, pavyzdžiui, „Granny Smith“;
- marinuotų jalapenų pagal skonį;
- 4 v. š. jalapenų skysčio;
- saujos krapų;
- saujos kalendros;
- 2 laimų;
- 2 v. š. rūkytos paprikos;
- druskos pagal skonį.
Papuošimui:
- ridikėlių;
- agurkų;
- krapų;
- kalendros.
- Kesadilijoms:
- tortilijų;
- čederio sūrio.
Šaltibarščių gaminimas:
Virtus burokėlius, obuolius ir agurkus sutarkuokite smulkia tarka. Jalapenus smulkiai supjaustykite, krapus ir kalendrą sukapokite. Virtus kiaušinius supjaustykite ketvirčiais – juos galėsite naudoti papuošimui.
Į didelį dubenį sudėkite burokėlius, agurkus, obuolius, jalapenus ir žalumynus. Užpilkite kefyru, suberkite rūkytą papriką ir gerai išmaišykite. Nutarkuokite laimų žievelę, išspauskite sultis ir supilkite jalapenų skystį. Ragaukite ir pabaigoje subalansuokite skonį druska, papildomu jalapenų skysčiu arba laimo sultimis.
Kesadilijoms ant vienos tortilijos pusės užberkite gausų sluoksnį čederio sūrio ir perlenkite tortiliją pusiau. Kepkite keptuvėje arba ant grilio iš abiejų pusių, kol tortilija taps traški, o sūris visiškai išsilydys. Supjaustykite trikampiais.
Šaltibarščius papuoškite ridikėliais, agurkais, krapais, kalendra ir virtais kiaušiniais. Patiekite labai šaltus kartu su karštomis, traškiomis čederio kesadilijomis. Skanaus!
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