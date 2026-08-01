Šašlykai medaus marinate: labai patiks tiems, kurie jau atsivalgę įprastų

Nors šašlykai ir toliau karaliauja ant lietuvių grilių, apklausa parodė, kad dauguma žmonių nevengia eksperimentuoti. Tarp netikėtesnių atsakymų respondentai minėjo grilyje ruošiamus kebabus, tofu, seitaną, veganišką mėsą ar soją.
Kad pažįstami skoniai atsiskleistų naujai, „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė siūlo išbandyti medaus, česnakų ir laimų marinate marinuotus šašlykus – jie nustebins gaiviu skonių deriniu ir gali tapti puikia alternatyva įprastam šašlyko receptui.
Medaus, česnakų ir laimų marinate marinuoti šašlykai
Dieviškas vištienos šašlyko receptas, kurį galėsite išbandyti ir ant grilio, ir namuose
Reikės:
- 2 kiaulienos išpjovų (apie 800 g), supjaustytų maždaug 2,5 cm kubeliais
- 120 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus
- 2 arb. š. sojų padažo
- 3 nedidelių laimų (tarkuotos žievelės ir sulčių)
- 1,5 valg. š. medaus
- 4 česnako skiltelių, sutrintų
- ¾ arb. š. druskos
- ½ arb. š. maltų juodųjų pipirų
Padažui:
- 60 g majonezo
- 1 valg. š. smulkintų kalendrų lapelių
- šiek tiek papildomų kalendrų patiekimui
Šašlykų gaminimas:
Susiję straipsniai
Dideliame dubenyje sumaišykite alyvuogių aliejų, sojų padažą, laimų sultis ir žieveles, medų, česnakus, druską bei pipirus. Maišykite, kol marinatas taps vientisas. Maždaug pusę stiklinės marinato atidėkite padažui.
Kiaulienos kubelius sudėkite į sandarų maišelį arba dubenį, užpilkite likusiu marinatu ir palikite marinuotis apie 30 minučių.
Kol mėsa marinuojasi, paruoškite padažą. Atidėtą marinatą sumaišykite su majonezu ir smulkintomis kalendromis.
Marinuotus kiaulienos gabalėlius suverkite ant iešmų, palikdami nedidelius tarpus tarp gabalėlių. Kepkite ant gerai įkaitinto grilio 6–10 minučių, vis pavartydami, kol mėsa gražiai apskrus iš visų pusių. Vidinė temperatūra turėtų pasiekti 63 °C.
Iškeptus iešmelius perkelkite į lėkštę, lengvai uždenkite folija ir leiskite pailsėti apie 5 minutes. Patiekdami apšlakstykite dalimi kreminio laimų ir kalendrų padažo, pabarstykite papildomomis kalendromis. Likusį padažą patiekite šalia.