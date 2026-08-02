Šokoladas – prie mėsos: fantastiškas skonis nustebins net skeptikus

Šokoladas ant grilio? Taip, tik ne visada toks, kokį įsivaizduojate
Prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė sako, kad daugelį stebina vien mintis apie šokoladą ant grilio, tačiau profesionalioje virtuvėje tai – seniai pažįstamas ingredientas.
„Svarbu suprasti, kad kalbame ne tik apie saldų šokoladą. Mėsai dažniau naudojama nesaldinta kakava – vienas pagrindinių šokolado ingredientų. Ji prieskonių mišiniams suteikia sodrumo, lengvo kartumo ir padeda dar geriau atsiskleisti mėsos skoniui. O desertuose puikiai tinka ir juodasis šokoladas – ant grilio kepami vaisiai natūraliai karamelizuojasi, tampa dar saldesni, todėl su tirpstančiu šokoladu sukuria labai paprastą, bet įspūdingą desertą“, – sako J. Tamoševičienė.
Dieviškas vištienos šašlyko receptas, kurį galėsite išbandyti ir ant grilio, ir namuose
Pradėti eksperimentuoti ji siūlo nuo bene paprasčiausio grilio deserto – bananų su juoduoju šokoladu, kuriam prireiks vos kelių ingredientų.
„Paimkite 4 bananus, apie 50 g juodojo šokolado, 30 g rudojo cukraus, citriną ir apelsiną. Pirmiausia nutarkuokite citrusinių vaisių žieveles, išspauskite jų sultis ir sumaišykite su ruduoju cukrumi. Tuomet bananus su visa žieve kepkite ant grilio, kol ji pajuoduos, o vidus suminkštės. Bananus įpjaukite išilgai, pripildykite smulkinto juodojo šokolado ir dar kelioms minutėms grąžinkite ant grilio, kad šokoladas išsilydytų. Patiekdami apšlakstykite citrusinių vaisių ir cukraus mišiniu, o dar didesniam įspūdžiui papildykite kaušeliu vanilinių ledų“, – rekomenduoja J. Tamoševičienė.
Anot šefės, gaminant su šokoladu svarbiausia neskubėti ir jo nekaitinti tiesioginėje kaitroje per ilgai.
„Juodąjį šokoladą visuomet verta dėti pačioje pabaigoje, kai produktas jau beveik iškepęs, arba leisti jam tirpti nuo likusios šilumos. Taip jis išliks švelnus, nesudegs ir neiškartės. O jei naudojate kakavą prieskonių mišiniui, svarbu mėsos nekaitinti ant per stiprios ugnies – tuomet prieskoniai gražiai apskrus, bet nesvils“, – pataria J. Tamoševičienė.
Susiję straipsniai
Ji siūlo išbandyti dar du receptus, kurie šokoladą ant grilio atskleidžia visai kitu kampu.
Kiaulienos išpjova su šokoladiniu prieskonių mišiniu
Ingredientai:
- 700–900 g kiaulienos išpjovos;
- 2 šaukštai alyvuogių aliejaus;
- 2 šaukštai nesaldintos kakavos;
- 1 šaukštas maltų kalendrų;
- 1 šaukštas maltų kumino sėklų;
- 1 šaukštelis malto cinamono;
- 1 šaukštelis maltų muskato riešutų;
- 1 šaukštelis maltų gvazdikėlių;
- 1 šaukštas maltų čili pipirų;
- 3 šaukštai druskos;
- 1 šaukštas maltų juodųjų arba baltųjų pipirų;
- 1 šaukštas maltos kavos (nebūtina).
Kiaulienos gaminimas:
Jeigu turite laiko, kiaulienos išpjovą per naktį pamerkite į sūrymą (3 šaukštai druskos litrui vandens). Prieš gamindami nusausinkite ir apie pusvalandį palaikykite kambario temperatūroje.
Visus sausus ingredientus sumaišykite į vientisą prieskonių mišinį. Kiaulieną aptepkite alyvuogių aliejumi ir gausiai įtrinkite prieskoniais iš visų pusių.
Kepkite ant gerai įkaitinto grilio, kas kelias minutes apversdami, kol mėsa iš visų pusių gražiai apskrus ir iškeps. Nukėlę nuo grilio suvyniokite į aliuminio foliją ir palikite pailsėti apie 5 minutes – taip išpjova išliks sultinga ir minkšta.
Keptas sumuštinis su bri sūriu ir juoduoju šokoladu
Ingredientai:
- 2 riekės baltos duonos arba čiabatos;
- apie 50 g bri sūrio;
- ½ stiklinės juodojo šokolado gabalėlių arba apie 50 g smulkinto juodojo šokolado;
- 5–7 švieži bazilikų lapeliai;
- 2 šaukštai sviesto;
- žiupsnelis druskos.
Sumuštinio gaminimas:
Ant vienos duonos riekės paskirstykite smulkintą juodąjį šokoladą, ant viršaus sudėkite bri sūrio riekeles ir bazilikų lapelius. Uždenkite antra duonos riekele.
Iš abiejų pusių aptepkite sviestu ir kepkite ant grilio keptuvės arba grotelių virš netiesioginės kaitros, kol duona gražiai apskrus ir taps auksinės spalvos. Jei reikia, kepdami įdėkite dar šiek tiek sviesto.
Kai sumuštinis apskrus, trumpam perkelkite į vėsesnę grilio zoną arba uždenkite grilio dangtį, kad bri sūris visiškai išsilydytų. Prieš patiekdami pabarstykite žiupsneliu druskos.