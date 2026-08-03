Ką skanaus pagaminti su persikais ir abrikosais: gaivių ir sočių užkandžių receptai

Kalbėdama apie šiuo metu parduotuves ir tautiečių stalus užpildžiusius įvairius kaulavaisius, „Maximos“ Vaisių ir daržovių pirkimų skyriaus vadovė Julija Butkevič atkreipia dėmesį į jų savybes. Štai nektarinų ar persikų galima rasti bent kelių skirtingų rūšių, o kiekviena jų pasižymi savitu skoniu.
Pavyzdžiui, įprasti persikai geltonu minkštimu yra saldūs, sultingi, gaivaus skonio ir su lengva rūgštele, o plokštieji, baltu minkštimu – kvapnūs, švelnaus ir sodraus skonio bei itin saldūs.
„Daugumai persikai asocijuojasi su rūgštele, tačiau jos nemėgstantys, gali rinktis plokščiųjų persikų rūšį baltu minkštimu, kuri – itin saldi ir mažiau rūgšti nei įprasti persikai. Tuo metu vaisių ir daržovių skyriuje ieškant kaulavaisių, kurie atvirkščiai – stebintų malonia rūgštele, verta dėmesį atkreipti į abrikosus. Šiuo metu jie itin sultingi ir puikiai dera gaiviems užkandžiams ruošti“, – dalijasi J. Butkevič.
Greitos ir lengvos salotos, kurios nustebins savo skoniu
Pasak J. Butkevič, vasarai perkopus į trečią jos mėnesį, puiki proga išbandyti kažką nauja ir eksperimentuoti virtuvėje.
Keliomis idėjomis, kurios pravers sugrįžus šiltiems orams, kai norisi lengvesnio ir gaivesnio maisto, dalijasi ir kulinarijos meistrai – išbandykite.
Čiabatos ir persikų užkandis
Skrudintos čiabatos ir gaiviųjų persikų derinys bus puikus pasirinkimas tiek lengvai vakarienei, tiek ir norint greitai pavaišinti atvykusius draugus, o galbūt – nustebinti šeimos narius.
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Reikės:
- 3 vnt. persikų (priklausomai nuo skonio, gali būti baltu arba geltonu minkštimu);
- 1 vnt. buratos sūrio;
- 5 čiabatos riekelių;
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- balzaminio acto (jei norisi);
- datulių ar klevų sirupo, medaus (pagal skonį);
- kelių baziliko lapelių.
Užkandžio gaminimas:
Keptuvėje arba orkaitėje apšlakstę pora šaukštų alyvuogių aliejaus pakepinkite čiabatos riekeles, kad įgautų auksinį atspalvį. Puselėmis supjaustykite persikus. Ant apskrudusių čiabatos riekelių paskirstykite buratą. Ant jos dėkite persikų puseles. Riekeles galiausiai apšlakstykite balzaminiu actu, pasirinktu sirupu ar medumi. Papuoškite baziliko lapeliais, o tada mėgaukitės.
Graikiško jogurto užkandis su abrikosais
Jei vasarą norisi lengvo ir baltymais turtingo užkandžio, tačiau nesinori per ilgai užsibūti virtuvėje, puikiai tiks nebrangiai paruošiamas graikiško jogurto užkandis, kurio pažiba – abrikosas.
Reikės:
- 5 vnt. abrikosų;
- 200 ml graikiško jogurto;
- 1 v. š. medaus;
- 6–8 mėtos lapelių.
Užkandžio gaminimas:
Nuplaukite ir supjaustykite vaisius kubeliais, juostelėmis ar skiltelėmis. Jei norisi – abrikosus galite vos pakepinti keptuvėje ar grilyje ant šaukštelio kokosų ar alyvuogių aliejaus, tada jie išskirs daugiau sulčių. Į dubenėlį sudėkite jogurtą, vaisius ir viską apšlakstykite šaukštu medaus, papuoškite mėtomis ir mėgaukitės!
Vasaros salotos
Pigus ir gardus pasirinkimas pietums ar vakarienei, kai norisi greitai, lengvai, bet sočiai.
Reikės:
- 4 vnt. nektarinų;
- stiklinės šilauogių;
- 1 vnt. mocarelos (didesnės);
- 250 g gražgarsčių ar salotų mišinio;
- 4 v. š. alyvuogių aliejaus;
- Druskos ir pipirų (pagal skonį);
- Balzaminio acto (pagal skonį).
Salotų gaminimas:
Į lėkštę sudėkite salotas, ant jų – supjaustytas nektarinų skilteles, šilauoges ir susmulkintą mocarelą. Pagardinkite salotas prieskoniais, apšlakstykite balzaminiu actu ir patiekite.