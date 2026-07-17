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„Aurum 1006 km“ lenktynių treniruotėje – BMW „skrydis“ per atitvarus ir kraupoka avarija

2026 m. liepos 17 d. 14:42
Lrytas.lt
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Palangoje nuo trečiadienio vyksta 27-osios „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių renginys, kuris vainikuosis šeštadienį variklių griausmu – įvyks pagrindinės lenktynės. Penktadienio rytą būsimų lenktynių dalyviai varžėsi bandydami savo mašinas treniruotėje trasoje prie Kretingos viaduko ir šiame etape neišvengta avarijos.
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Iš trasos išslydo ir pašokės į orą atitvarus perskrido „LIK Racing by KTK“ piloto Tado Kaminsko vairuojamas BMW. Avarija įvyko šalia starto-finišo linijos.

„Aurum 1006 km“ lenktynių kvalifikacija pažymėta avarija: užfiksavo vaizdus

Atrodė, kad iš esmės mašina rimtai sudaužyta ir negalės dalyvauti „Aurum 1006 km“ lenktynėse, tačiau tikinama, kad nukentėjo tik BMW išorinė dalis, o mašinos saugos lankai bei variklis nenukentėjo.
Taip pat tik išgąsčiu atsipirko pats pilotas T. Kaminskas, kuris po medikų apžiūros patraukė į komandos palapinę.
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Planuojama, kad „LIK Racing by KTK“ ekipa sudalyvaus pagrindinėse kvalifikacinėse varžybose ir jei nebus pakartotinų incidentų, pasirodys lenktynėse šeštadienį.
Aurum 1006 km lenktynėsLenktynės

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