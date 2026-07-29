Ralio kroso sezonas įžengia į lemiamą fazę: kokias pozicijas prieš Vilkyčių etapą užima lietuviai?

Po jau įvykusių varžybų savaitgalių Rygoje, Lenkijoje, Vilkyčiuose, Bauskėje ir Estijoje bendrosios įskaitos lentelėse ryškėja pagrindiniai pretendentai į čempionų titulus. Tarp jų – ir gausus būrys Lietuvos sportininkų, kurie šiuo metu pirmauja net keliose klasėse bei išlaiko realias galimybes sezono pabaigoje užlipti ant aukščiausio apdovanojimų pakylos laiptelio.
BMW RX3000 klasėje puikų sezoną tęsia Lukas Sidabras. „Izotono Sportas“ komandos atstovas po keturių etapų Latvijos-Lietuvos ralio kros čempionate yra surinkęs 129 taškus ir devyniais taškais lenkia artimiausią persekiotoją latvį Janį Ollę. Kitas lietuvis Dovydas Padgurskis šiuo metu užima devintąją vietą ir taip pat išlieka pirmajame dešimtuke. Lukas Sidabras Baltijos ralio kroso čempionato įskaitoje taip pat užima pirmąją vietą.
Ne mažiau sėkmingai lietuviams klostosi SUPER1600 klasės sezonas. Čia bendroje įskaitoje pirmauja Valdas Mikužis, sukaupęs 95 taškus, o antroje vietoje žengia Rytis Rutkauskas, turintis 86 taškus. Šioje klasėje Lietuvos sportininkai šiuo metu užima dvi pirmąsias pozicijas ir yra pagrindiniai pretendentai į čempiono titulą. Mantas Laskovas rikiuojasi šeštas, o Tadas Kazemekaitis – devintas. Baltijos ralio kroso čempionato lentelėje pirmą vietą užima Valdas Mikužis, nuo jo 13 taškų atsilieka Rytis Rutkauskas, kuris rikiuojamas antroje pozicijoje.
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SUPER2000 klasėje aukščiausiai iš lietuvių žengia Edvinas Miknius. Jis su 105 taškais užima antrąją vietą ir nuo lyderio Lenardo Lepsio atsilieka 18 taškų. Kova dėl titulo išlieka visiškai atvira. Šioje klasėje taip pat solidžias pozicijas išlaiko Mantas Sidabras, kuris yra šeštas, Rokas Jakubauskas – septintas, Alvydas Samoška – aštuntas, Gintautas Norkus – devintas, o Zenonas Bartkevičius rikiuojasi vienuoliktoje vietoje.
Itin gausus Lietuvos sportininkų būrys matomas Cross Car klasėje. Arčiausiai titulo šiuo metu yra Kernius Šulinskas, užimantis antrąją vietą ir nuo lyderio Roberto Purmalio atsiliekantis 15 taškų. Ketvirtąją poziciją išlaiko Jokūbas Bagdanavičius, penktąją – Matas Rimkus, šeštąją – Matas Zavarskis, septintąją – Marius Udrėnas, o devintas yra Zenonas Bartkevičius. Tai reiškia, kad net šeši Lietuvos sportininkai šiuo metu Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempionato įskaitoje rikiuojasi pirmajame dešimtuke. Baltijos ralio kroso čempionato įskaitoje Kernius Šulinskas taip pat užima antrąją vietą, 5 vietoje Matas Zavarskis, 6 vietoje Marius Udrėnas, o Zenonas Bartkevičius 10 pozicijoje.
Cross Car Mini klasėje dėl Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempiono titulo rimtai pretenduoja kovoti Kasparas Kažemėkas. Jis su 114 taškų užima antrąją vietą ir nuo lyderio atsilieka vos aštuoniais taškais. Penktoje vietoje šiuo metu žengia Gedas Rutkauskas, kuris taip pat išlieka tarp stipriausių klasės sportininkų. Kasparas Kažemėkas pretenduoja ir į Baltijos ralio kroso čempiono titulą, Gedas Rutkauskas dalinasi 5–6 vietas čempionato lentelėje.
Po penktojo etapo Vilkyčiuose iki sezono finišo liks vos vienas varžybų savaitgalis, kuris rugsėjį bus surengtas Rygoje. Todėl rugpjūčio 8–9 dienomis ASK „Vilkyčiai“ trasoje vyksiančios lenktynės daugeliui sportininkų gali tapti lemiamu žingsniu kovoje dėl Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempionato titulų. Lyderiams tai bus galimybė dar labiau sustiprinti savo pozicijas, o artimiausiems persekiotojams – bene paskutinė proga sumažinti atsilikimą prieš sezono finišą.