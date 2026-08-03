„Formulės 4“ lenktynėse Čekijoje – masinės avarijos ir dvi Marko Šilkūno pergalės

Nepaisant visko, lietuviai fiksavo puikius rezultatus. Šveicarijos „Jenzer Motorsport“ atstovaujantis M. Šilkūnas šlapioje trasoje vykusiose pirmosiose lenktynėse užėmė ketvirtą vietą, 5,346 sek. pralaimėjęs nugalėtojui čekui Maxui Karhanui. Naujokų įskaitoje M. Šilkūnas buvo pirmas.
„Renauer Motorsport“ komandos atstovas T. Rudokas, startavęs iš 19-os pozicijos, sugebėjo pakilti iki 15-os vietos, tačiau dėl taisyklių pažeidimų keičiant padangas jis buvo diskvalifikuotas.
Antrąsias lenktynes, kurias paženklino ne viena avarija, M. Šilkūnas (+9,741 sek.) baigė 14-as o T. Rudokas (+10,427 sek.) – 15-as. Nugalėjo vokietis Elia Weissas. Dėl lenktynių stabdymų sportininkams pavyko įveikti tik po devynis trasos ratus.
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Finalinėse lenktynėse jau pirmajame posūkyje įvyko dar viena avarija, kurioje susidūrė keli automobiliai, o dar keletas turėjo išvažiuoti iš trasos. Lietuviams pavyko išvengti avarijos ir abu jie sėkmingai pasiekė finišą.
M. Šilkūnas (+6,861 sek.) finišavo septintas ir pirmas – tarp naujokų. T. Rudokas (+17,917 sek.) liko 19-as. 12 trasos ratų greičiausiai įveikė tas pats sezono lyderis E. Weissas.
„Džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti dvi pergales naujokų įskaitoje. Paskutinėse lenktynėse turėjome didelę masinę avariją, todėl buvau labai laimingas, kad pavyko jos išvengti. Antrosiose lenktynėse gavau penkių sekundžių baudą, todėl paskutines lenktynes turėjau pradėti iš rikiuotės galo“, – pasakojo M. Šilkūnas.
„Pirmosiose lenktynėse, esant šlapiai trasai, pavyko išvengti avarijų ir nemažai dalyvių apsilenkti. Gaila, kad ne pagal taisykles pasikeitėme padangas, todėl buvome diskvalifikuoti. Antrose lenktynės viskas klostėsi panašiai ir pavyko finišuoti 15-oje vietoje. Trečios lenktynės jau vyko sausoje trasoje, bet buvo daug raudonų vėliavų, todėl lenktyniauti teko trumpai. Startavęs iš 29-os vietos, finišavau 19-as, kas man yra visai neblogas rezultatas“, – įspūdžiais dalinosi T. Rudokas.
Bendroje Centrinės Europos „Formulės 4“ čempionato įskaitoje pirmauja vokietis Ellia Weissas (229 tšk.). M. Šilkūnas yra šeštas su 114 taškų bei pirmas tarp naujokų. T. Rudokas su 7 taškais yra 37-as.
Priešpaskutinis, penktasis, etapas vyks rugsėjo 11–13 dienomis Čekijos Brno trasoje.