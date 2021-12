Nepavydėtina „Newcastle United“ padėtis: per visą „Premier“ lygos istoriją taip buvo tik tris kartus

Namuose rungtyniavusi „Newcastle United“ po 14 turų savo sąskaitoje turi 7 lygiąsias ir 7 pralaimėjimus. Savo kraityje 7 taškus turintys Eddie Howe'o auklėtiniai rikiuojasi paskutinėje Anglijos „Premier“ lygos vietoje.

Iki tol per per visą pirmenybių istoriją buvo vos trys klubai, kuriems nepavyko iškovoti pergalės per pirmuosius 14 čempionato turų.

1993-1994 metų sezone – „Swindon“, 2012-2013 metų sezone – „Queens Park Rangers“ ir 2020-2021 metų sezone – „Sheffield United“. Pasibaigus „Premier“ lygos sezonui visi šie trys klubai iškrito iš stipriausio futbolo čempionato Anglijoje.

Šios tendencijos tikrai pratęsti nenorėtų identiškoje situacijoje atsidūrusi „Newcastle United“. Naujieji klubo savininkai jau pasiruošę plačiai praverti piniginę žiemos perėjimų lango metu.

Pasipildžiusi pajėgesniais futbolininkais Niukaslo ekipa tikisi atsispirti iš turnyrinės lentelės dugno ir išsaugoti vietą Anglijos „Premier“ lygoje.