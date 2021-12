Futsal A Lyga: „Kauno Žalgiris“ Gargžduose laimėjo per kėlinį

Po trijų minučių dublį pasiekė ir brazilas Ismaelis De Oliveira. Legionierių desantas „Kauno Žalgiriui“ taip sukrovė šešių įvarčių persvarą, bet po to estafetę perėmė komandos lietuviai.

Devintą minutę Tomas Bučma pelnė savo įvartį, o po trijų minučių Justinas Zagurskas realizavo paskirtą baudinį.

Kėlinio pabaigoje rankas į viršų kėlė ir Lukas Sendžikas, o „Pramogų“ gretose bent įvarčiu į varžovų devynis atsakė Šarūnas Skulskis.

Su aštuonių įvarčių persvara į pertrauką žengę svečiai antrajame kėlinyje jau tik užbaigė formalumus.

Nors „Pramogos“ per antrą dalį pelnė tris įvarčius, to buvo per mažai, o Kauno komanda dar pati pasižymėjo du kartus ir per daug varžovams priartėti neleido.

Rezultatas:

Gargždų „Pramogos“ 4:11 „Kauno Žalgiris“

2’ [0:1] Victor Hugo Pires Dos Santos

3’ [0:2] Elton Bruno De Paula Cardoso

5’ [0:3] Maksym Avetysian

5’ [0:4] Maksym Avetysian

8’ [0:5] Ismael De Oliveira Candido

8’ [0:6] Ismael De Oliveira Candido

9’ [0:7] Tomas Bučma

12’ [0:8] Justinas Zagurskas (iš 10 m.b.)

18’ [0:9] Lukas Sendžikas

19’ [1:9] Šarūnas Skulskis

28’ [1:10] Lukas Sendžikas

30’ [2:10] Aurimas Skurdelis

32’ [3:10] Justas Vainikaitis

32’ [3:11] Arthur Alves Cardoso

36’ [4:11] Deividas Lukošius (iš 6 m.b.)