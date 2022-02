M. Čeliauskas: „Fiziniu pasirengimu turi rūpintis ne treneriai, o šios srities specialistai

„O kas ruošia vaikus fiziškai? Kiek yra dirbančių atletinio rengimo trenerių akademijose? Kas ruošia šiuos trenerius? Jeigu niekas nedirba, tai natūralu, kad ir rezultatų negalime tikėtis. Tai labai didelė spraga, kurią reikia ištaisyti kaip įmanoma greičiau. Futbolo treneris negali būti geras specialistas visose srityse. Fiziniu pasirengimu turi rūpintis šios srities specialistai.

Taip pat, patys žaidėjai turi suprasti, kad norint pasiekti aukštų sportinių rezultatų, reikia daug ir kryptingai papildomai dirbti tiek su savo kūnu, tiek su kamuoliu, praktikuoti teisingą gyvenseną (mityba, poilsis ir t.t.)“, – sakė Talentų futbolo akademijos fizinio ruošimo departamento vadovas Marius Čeliauskas.

– Dabar darai fizinio pasirengimo planus jaunimui. Ar tie planai tiktų bet kurios akademijos konkretaus amžiaus vaikams, ar, vis tik, yra kažkokia specifika?

– Kol kas darbai TFA tik prasideda. Įdarbinome du atletinio rengimo trenerius, kurie dirbs su skirtingo amžiaus grupėmis. Labai džiaugiuosi, kad pavyko pasikviesti šiuos trenerius. Pagrindinis atletinis rengimas prasideda nuo 14-15 metų, ten ir bus skiriamas didesnis dėmesys, atliekami testavimai, individualizuojamas darbas pagal skirtingus poreikius. Jaunuoliams iki 12-13 metų svarbu įgyti gerą kūno ir kamuolio valdymą, šiame amžiuje gerai išmokstami nauji judesiai, todėl labai svarbu judesių įvairovė.

– Kada yra daromos didžiausios klaidos? Ta prasme, ar įmanoma sugrąžinti jaunuolį, pavadinkime, į normalų kelią, jei fiziniame ruošime klaidos buvo padarytos, kai jaunuolis dar tik pradėjo karjerą?

– Klaidų gali būti labai daug ir įvairių, jas visas apžvelgti labai sunku. Nuo mažų dienų yra per mažas dėmesys skiriamas judesių įvairovei, koordinacijai ir vikrumui. Vėlesniuose etapuose neatsižvelgiama į brandos ir augimo spurtą, per mažai dėmesio skiriama mobilumui, stabilumui, teisingam fizinių ypatybių vystymui ir krūvio paskirstymui.

Dažnai treneriai nori per greitų rezultatų ir pradeda jaunus žaidėjus forsuoti, atlikti jėgos ir pliometrijos pratimus, kai jie dar nėra tam pasiruošę. Taip pat nueinama į kažkurį kraštutinumą, vystoma tik viena fizinė ypatybė, pavyzdžiui, greitumas, jėga, ištvermė.

– Lietuvoje vyrauja ir tokia nuomonė, kad jei vaikams duosi labai sunkų krūvį, jie į treniruotes tiesiog nebegrįš. Ką reikia daryti, kad ir krūvis būtų didelis, ir tuo pačiu būtų įdomu?

– Yra amžiaus tarpsniai, kai į krūvį galima nekreipti dėmesio, vėliau atisranda brendimo ir augimo etapas, kai krūvio dozavimas tampa labai svarbus. Brendimo pabaigoje ir po jo vėl yra tinkamas metas akcentuotai vystyti pagrindines fizines ypatybes, kurios reikalingos futbole. Tai yra atletinio rengimo menas, kurį turi daryti šios srities specialistai.

Taip pat reikia laiku suprasti, kad ne visi žaidėjai nueis profesionalaus futbolo link. Tiems, kurie sieks sportinių aukštumų, reikės daug ką paaukoti ir daug ką iškęsti. Kitiems žaidėjams futbolas liks tik smagiu laiko praleidimo būdu.

– Elitinėje U-16 lygoje TFA yra lyderiai pagal surinktus taškus, kaip jie atrodo fizinio parengimo prasme?

– Tai fiziškai gerai pasiruošusi komanda, tas atsispindi tiek testuose, tiek rezultatuose aikštėje. Bet tobulėjimui vietos dar yra nemažai.

– Ar tie šešiolikmečiai gavę „Riterių“ suaugusiųjų komandos krūvį sugebėtų jį atlaikyti?

– Yra keli žaidėjai, kurie galėtų pabandyti treniruotis su A komanda pagal fizinius rodiklius. Bet fiziniai rodikliai nėra vienintelis reikalingas rodiklis. Krūvis turi būti parinktas pagal parengtumą ir individualizuotas bei nuosekliai didinamas.

– Kokia situacija su kitų TFA grupių auklėtiniais?

– Kaip minėjau, darbai tik prasidėjo ir reikės ne vienų metų darbo, kad pasimatytų kryptingo darbo rezultatai. Džiaugiuosi, kad turime gerą pradžią ir sistemą, kurioje dirbs 3 atletinio rengimo treneriai. Kitos tokios futbolo akademijos Lietuvoje nėra.

– Reziumuokime, kiek pats fizinis paruošimas vaikams lemia jų bendrą gebėjimą žaisti futbolą profesionaliu lygiu?

– Fizinis pasirengimas – kaip namo pamatas. Jeigu nebus gero fizinio pasiruošimo, namas lengvai sugrius. Šiandieninis futbolas nuolat intensyvėja, todėl reikalauja atitinkamo pasirengimo. Žinoma, tai yra tik viena dalis, be jos yra techninis, taktinis ir psichologinis pasiruošimas. Be to, yra teisinga mityba, miegas ir t.t. Nei vieno aspekto negalime nuvertinti.