Anglijoje – kvapą gniaužiantis Mančesterio derbis

„City“ klubas yra Anglijos pirmenybių lyderis. Jis per 27 rungtynes surinko 66 taškus. „United“ rikiuojasi ketvirtojoje pozicijoje. „Raudonieji velniai“ turi 47 taškus. Ši komanda nepralaimėjo aštuonių dvikovų iš eilės, tačiau praėjusiame ture namie nesugebėjo palaužti vienų autsaiderių „Watford“ futbolininkų (0:0).

Pirmajame rate „miestiečiai“ svečiuose nugalėjo „raudonuosius velnius“ 2:0. Tiesa, „Premier“ lygoje tarpusavio akistatose pirmauja „United“. Ši ekipa varžovus įveikė 24 kartus, 16 sykių jiems nusileido, o 9 mačai baigėsi taikiai.

Vilties tapti čempionu nepraranda dabar šešias pergales iš eilės šventęs ir antrąją vietą užimantis „Liverpool“, kuris sukaupė 60 taškų. Jurgeno Kloppo auklėtiniai žaidė 26 rungtynes.

Liverpulio klubas šeštadienį savo aikštėje kovos su Londono „West Ham“. „Plaktukai“ žengia penkti ir grumiasi dėl vietos pirmajame ketverte. Jų sąskaitoje – 45 taškai per 27 dvikovas.

Pirmajame rate kiek netikėtai 3:2 triumfavo Londono ekipa. Tai buvo jų dešimtoji pergalė prieš „Liverpool“ per visą „Premier“ lygos istoriją. 31 kartą stipresnė buvo Liverpulio komanda, 10 rungtynių baigėsi lygiosiomis.

Trečiojoje pozicijoje esanti Londono „Chelsea“ šeštadienį išvykoje bandys jėgas su iškritimo zonoje esančiu „Burnley“. „Chelsea“ surinko 50 taškų, bet žaidė tik 25 mačus. „Burnley“ futbolininkai stovi ant 18-ojo turnyro lentelės laiptelio – 21 taškas per 25 dvikovas. Pirmajame rate šis klubas pateikė staigmeną, kai iš „Chelsea“ atėmė du taškus. Mačas baigėsi 1:1. Bernlio komanda šį sezoną laimėjo tik tris kartus. Tai prasčiausias rezultatas tarp visų ekipų. Per visą lygos istoriją „Burnley“ Londono klubą palaužė tik vieną sykį per 15 rungtynių.

Kovo 5-7 dienomis bus parodytos aštuonerios Anglijos „Premier“ lygos rungtynės.

Transliacijų tvarkaraštis:

kovo 5 d.

14.20 val. „Leicester City“ – „Leeds United“ („TV3 Sport“, „Go3“),

16.50 val. „Aston Villa“ – „Southampton“ („TV3 Sport 2“, „Go3“),

16.50 val. „Burnley“ – „Chelsea“ („TV3 Sport“, „Go3“),

16.50 val. „Wolverhampton“ – „Crystal Palace“ („TV3 Sport Open“, „Go3“),

19.20 val. „Liverpool“ – „West Ham“ („TV3 Sport“, „Go3“);

kovo 6 d.

15.50 val. „Watford“ – „Arsenal“ („TV3 Sport“, „Go3“),

18.15 val. „Manchester City“ – „Manchester United“ („TV3 Sport“, „Go3“);

kovo 7 d.

21.50 val. „Tottenham Hotspur“ – „Everton“ („TV3 Sport“, „Go3“).