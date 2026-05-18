C. Ronaldo tiesiog pratrūko – toks jo elgesys sukėlė sirgalių pasipiktinimą

Saudo Arabijoje vykusiame finale Rijado klubas kiek netikėtai 0:1 nusileido Japonijos „Gamba Osaka“ futbolininkams.
Šeimininkų nuo pralaimėjimo neišgelbėjęs 41-erių C. Ronaldo po mačo neslėpė emocijų – vienas garsiausių pasaulio futbolininkų pasižymėjo ne itin garbingu elgesiu.
Portugalas buvo itin susierzinęs, nepasveikino varžovų su iškovota pergalę ir vos nuaidėjus finaliniam švilpukui iškeliavo į rūbinę.
C. Ronaldo tapo vieninteliu pralaimėjusios komandos žaidėju, kuris nepasirodė apdovanojimų ceremonijoje ir nežengė ant podiumo atsiimti antrosios vietos medalių.
Toks futbolininko elgesys iššaukė nemažą sirgalių nepasitenkinimą socialinėje erdvėje – futbolo gerbėjai negailėjo kritikos C. Ronaldo už tokį gana primityvų ir arogantiškai pasirodžiusį elgesį.
Finale nesužibėjęs portugalas atsidūrė savo paties šešėlyje, nors jos atstovaujama komanda atliko 14 smūgių daugiau nei varžovai.
Japonijos ekipoje vieninteliu įvarčiu pasižymėjo 29-ąją minutę komandą į priekį išvedęs Denizas Hummetas. Maža to, tai buvo vienintelis „Gamba Osaka“ smūgis į vartų plotą per visas rungtynes.