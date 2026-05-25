Riaušes žadėję sukelti „Juventus“ sirgaliai galiausiai liko be Čempionų lygos – „kiaulę“ pakišo G. Gineitis ir „Torino“ klubas

2026 m. gegužės 25 d. 10:42
Sekmadienį baigėsi Italijos „Serie A“ Čempionatas, kuriame galiausiai sudėlioti visi sezono taškai – tapo aiškios keturios ekipos, kurios kovos kito sezono Čempionų lygoje, dvi komandos, žaisiančios Europos lygoje ir viena – kovosianti Europos konferencijų lygos kvalifikacijoje. Jau anksčiau tapo aišku, kad Milano „Inter“ taps čempione, antrąją vietą užims „Napoli“, o trečiąją vietą galiausiai išplėšė „Roma“.
Didžiausia intriga sekmadienį vyko Turine, kur vieno miesto akistatoje susitiko ne itin sugyvenančios „Torino“ su Gvidu Gineičiu ir „Juventus“. Tam, kad pastaroji ekipa prasibrautų į Čempionų lygą, jai reikėjo įveikti „Torino“.
Dar likus vos kelioms valandoms iki „Derby della Mole“ pradžios, prie „Stadio Grande Torino“ stadiono susirėmė „Juventus“ ir „Torino“ komandų „ultros“.
Muštynėse buvo naudojami fejerverkai, buteliai ir akmenys. Kaip pranešė „Repubblica“, policija žinojo apie riaušes ir įsikišo į neramumus vos tik joms prasidėjus bei dūminėmis granatomis išsklaidė abi grupuotes.
Po susirėmimų vienas „Juventus“ sirgalius buvo paguldytas į ligoninę kritinės, bet ne gyvybei pavojingos būklės, pranešė „Sky Sport“ ir ANSA.
Pasak pranešimų, paramedikai dėl galvos traumos sirgalių nuvežė į Mauriziano ligoninę. Kaip teigiama, per riaušes aistruoliui į galvą pataikė signalinė raketa, kurią paleido policijos pareigūnai, kad išvaikytų susirėmusius „ultras“. Vis dėlto, į ligoninę paguldyto vyro gyvybei sužalojimas pavojaus nekėlė.
Mačas buvo atidėtas valandai.
Tačiau „Juventus“ sirgaliai paskelbė, kad jei rungtynės prasidės, jas jie sužlugdys – įsiverš į aikštę. Sustiprinus saugumą, akistata įvyko, kurioje taip pat netrūko aistrų – patys žaidėjai kelis kartus susistumdė, tačiau iki raudonų kortelių reikalai nepriėjo.
„Juventus“ akistatoje pirmavo 2:0 po Dušano Vlahovičiaus įvarčių 23 ir 53 minutėmis. Tačiau jau po 6 minučių skirtumą sumažino Cesare Casadei. Bandymas pakišti kitam Turino miesto klubui „kiaulę“ realizavosi 83 minutę, kai Che Adamsas išlygino rezultatą. Abu įvarčiai buvo įmušti po kampinių kėlimo.
"Juventus" ir „Torino" komandų rungtynės.
„Juventus“ ir „Torino“ komandų rungtynės.
 EPA/ELTA nuotr.
Tad galiausiai „Torino“ su G. Gineičiu, kuris žaidė pirmąjį kėlinį, su 45 taškais čempionate užėmė 12-ąją vietą.
Tačiau komanda sugadino nuotaiką „Juventus“ – klubas surinko 69 taškus ir užėmė 6 vietą, kuri garantuoja tik varžybas Europos lygoje. Jei „Juventus“ būtų laimėjęs, jis aplenktų „Como“ komandą, kuri turėjo 71 tašką ir įsitvirtintų ketvirtoje vietoje.

