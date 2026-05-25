Riaušes žadėję sukelti „Juventus“ sirgaliai galiausiai liko be Čempionų lygos – „kiaulę“ pakišo G. Gineitis ir „Torino“ klubas

Didžiausia intriga sekmadienį vyko Turine, kur vieno miesto akistatoje susitiko ne itin sugyvenančios „Torino“ su Gvidu Gineičiu ir „Juventus“. Tam, kad pastaroji ekipa prasibrautų į Čempionų lygą, jai reikėjo įveikti „Torino“.
Dar likus vos kelioms valandoms iki „Derby della Mole“ pradžios, prie „Stadio Grande Torino“ stadiono susirėmė „Juventus“ ir „Torino“ komandų „ultros“.
Muštynėse buvo naudojami fejerverkai, buteliai ir akmenys. Kaip pranešė „Repubblica“, policija žinojo apie riaušes ir įsikišo į neramumus vos tik joms prasidėjus bei dūminėmis granatomis išsklaidė abi grupuotes.
Po susirėmimų vienas „Juventus“ sirgalius buvo paguldytas į ligoninę kritinės, bet ne gyvybei pavojingos būklės, pranešė „Sky Sport“ ir ANSA.
Pasak pranešimų, paramedikai dėl galvos traumos sirgalių nuvežė į Mauriziano ligoninę. Kaip teigiama, per riaušes aistruoliui į galvą pataikė signalinė raketa, kurią paleido policijos pareigūnai, kad išvaikytų susirėmusius „ultras“. Vis dėlto, į ligoninę paguldyto vyro gyvybei sužalojimas pavojaus nekėlė.
Mačas buvo atidėtas valandai.
Tačiau „Juventus“ sirgaliai paskelbė, kad jei rungtynės prasidės, jas jie sužlugdys – įsiverš į aikštę. Sustiprinus saugumą, akistata įvyko, kurioje taip pat netrūko aistrų – patys žaidėjai kelis kartus susistumdė, tačiau iki raudonų kortelių reikalai nepriėjo.
„Juventus“ akistatoje pirmavo 2:0 po Dušano Vlahovičiaus įvarčių 23 ir 53 minutėmis. Tačiau jau po 6 minučių skirtumą sumažino Cesare Casadei. Bandymas pakišti kitam Turino miesto klubui „kiaulę“ realizavosi 83 minutę, kai Che Adamsas išlygino rezultatą. Abu įvarčiai buvo įmušti po kampinių kėlimo.
Tad galiausiai „Torino“ su G. Gineičiu, kuris žaidė pirmąjį kėlinį, su 45 taškais čempionate užėmė 12-ąją vietą.
Tačiau komanda sugadino nuotaiką „Juventus“ – klubas surinko 69 taškus ir užėmė 6 vietą, kuri garantuoja tik varžybas Europos lygoje. Jei „Juventus“ būtų laimėjęs, jis aplenktų „Como“ komandą, kuri turėjo 71 tašką ir įsitvirtintų ketvirtoje vietoje.