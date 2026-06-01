Geriausias šio sezono Čempionų lygos žaidėjas kartvelas atsisakė kalbėtis rusiškai

2026 m. birželio 1 d. 11:19
Antrąkart iš eilės UEFA Čempionų lygą laimėjusios „Paris Saint Germain“ žaidėjas kartvelas Khvicha Kvaratskhelija šeštadienio vakarą buvo išrinktas geriausiu 2025–2026 m. sezono Čempionų lygos žaidėju.
Paryžiaus klubas Čempionų lygos finale 1:1 (po baudinių serijos 4:3) įveikė Londono „Arsenal“ ir iškovojo trofėjų. Rungtynės vyko Budapešto „Puskas“ arenoje.
Jau praėjusiame Čempionų lygos sezone atstovaudamas PSG ekipą K. Kvaratskhelija sužaidė 16 rungtynių, pelnė 10 įvarčių ir atliko šešis rezultatyvius perdavimus.
PSG tapo antruoju klubu istorijoje, laimėjusiu Čempionų lygą du sezonus iš eilės. Praėjusių metų finale paryžiečiai 5:0 nugalėjo Milano „Inter“.
Po pergalės spaudos zonoje Sakartvelo futbolo žvaigždė K. Kvaratskhelija atsisakė kalbėti rusiškai su žurnalistais.
- Kvicha, ar galiu tavęs paklausti rusiškai? Kokios buvo tavo emocijos? Vis dar..., – klausė vienas iš rusiško sporto portalo žurnalistų.
– No, I can't speak, sorry („Ne, negaliu kalbėti, atsiprašau“), – angliškai atsakė kartvelas ir toliau atsakinėjo į savo šalies žurnalistų klausimus savo gimtąja kalba.
Kartvelas anksčiau žaidė Rusijos Maskvos „Lokomotiv“ ir Kazanės „Rubin“ klubuose  – nuo 2019-ųjų iki 2022 metų.
