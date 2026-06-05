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Šturmą atlaikiusi Lietuvos moterų rinktinė išsaugojo viltis patekti į pasaulio čempionatą

2026 m. birželio 5 d. 20:14
Lrytas.lt
Lietuvos moterų rinktinė dėjo dar vieną svarbų žingsnį atrankos į pasaulio moterų čempionatą varžybose.
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Lietuvės atlaikė Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės atakas ir Zenicos mieste vykusias rungtynes baigė lygiosiomis 0:0. Bosnės atliko net 23 smūgius, iš kurių į vartų plotą skriejo penki. Lietuvės iš viso atliko tik 6 smūgius. Varžovės kamuolį kontroliavo 66 procentus laiko.
Sužaidus penkerias rungtynes lietuvės C lygos C1 grupėje yra surinkusios 8 taškus ir grupėje yra trečios.
Visgi toks rezultatas išsaugojo lietuvių šansus prasibrauti į pasaulio čempionatą. Keliais etapais vykstančiose kovose Lietuvos rinktinė dalyvautų, jei kitame ture įveiktų iki šiol beviltiškai visiems pralaiminčią Lichtenšteino rinktinę, o šiuo metu antros esančios estės pralaimėtų bosnėms.
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Toks scenarijus galėtų leisti Lietuvos rinktinei dalyvauti atkrintamosiose varžybose, į kurias patektų dvi geriausios antrąsias vietas C lygos grupėse užėmusios komandos.
Pagrindinės lietuvių varžovės dėl šių vietų yra šiuo metu po 9 taškus turinčios Azerbaidžano ir Kroatijos ekipos.
Lietuvos moterų futbolo rinktinėPasaulio čempionato atranka

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