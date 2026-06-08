Lietuvos futbolo rinktinė atvyko į Taliną

Primename, kad Baltijos taurės turnyre antradienio vakarą finalinėje kovoje susitiks Estijos ir Lietuvos rinktinės, tai bus 2024-ųjų finalo pakartojimas. Tąsyk Kaune po baudinių triumfavo Estijos futbolininkai, kurie tąsyk ir kėlė taurę į viršų.
Lietuvos futbolininkai pirmadienio popietę atskrido į Taliną, kur pratęs pasirengimą lemiamam mūšiui.
Vakare lietuvių laukia oficiali spaudos konferencija bei treniruotė rungtynių vietoje – „A le Coq arena“ stadione.
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Įdomu tai, kad dar sekmadienio vakarą šiame stadione šurmuliavo jaunieji Europos futbolininkai, mat estai organizavo šių metų Europos vaikinų U17 čempionatą. Jo finale sekmadienio vakarą Italijos rinktinė nugalėjo belgus ir antrą kartą per trejus metus tapo šios amžiaus grupės turnyro nugalėtojais.
Dėl šios priežasties Estijos rinktinė negalėjo žaisti pusfinalio rungtynių įprastame stadione, mat rungtynės vyko Pernu mieste.