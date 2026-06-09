Dramatiškas lygiąsias išplėšusi U21 rinktinė Tauragėje iškovojo Baltijos taurę

Priminsime, kad pirmoje turnyro dvikovoje latviai ir estai išsiskyrė 1:1, o antrasis susitikimas tarp Lietuvos ir Estijos finišavo 2:2.
Visos trys komandos surinko po du taškus, tad viską lėmė įvarčių skirtumas. Pas visas tris komandas jis buvo nulinis, tačiau lietuvių pergalę nulėmė daugiausiai įmuštų įvarčių – keturi, kai kitos dvi komandos pasižymėjo po tris kartus.
Antradienio rungtynės Tauragėje pirmame kėlinyje sirgaliams įvarčių nepadovanojo, visi svarbiausi įvykiai nutiko po pertraukos.
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Antro kėlinio pradžioje latviai po standartinės situacijos smūgiu galva išsiveržė į priekį ir kurį laiką pirmavo.
Visgi po kurio laiko šeimininkai uždirbo vienuolikos metrų baudinį, o po keitimo į aikštę žengęs Faustas Steponavičius smūgiavo tiksliai.
Dvikovos pabaigoje latviai dar kartą išsiveržė į priekį ir jau atrodė, kad būtent jie iškovos taurę, tačiau jau per pridėtą laiką po sumaišties varžovų baudos aikštelėje vietoje ir laiku atsidūręs Edgaras Bierontas įmušę rezultatą išlyginusį įvartį, prilygusį pergalei.
Vaikinų U21 Baltijos taurės turnyras
Lietuva – Latvija 2:2
Tauragės Vytauto stadionas; teisėjas – Manfredas Lukjančukas (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Rokas Bagdonavičius, Patrik Matyžonok, Sidas Praleika, Romualdas Jansonas, Martynas Šetkus, Motiejus Šapola, Denis Ževžikovas, Adrian Lickūnas, Jonas Usavičius, Nikita Pavlovskij, Danielius Jarašius.
Atsargoje: Paulius Linkevičius, Tautvydas Burdzilauskas, Oskar Pukelis, Dovas Grudzinskas, Patrikas Pranckus, Dominykas Taučas, Ernetas Gudelevičius, Erik Kirjanov, Nedas Garbaliauskas, Edgaras Bierontas, Faustas Steponavičius.