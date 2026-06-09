To dar nebuvo – pergalę iškovojusi moterų rinktinė laimėjo grupę ir tęsia kovą pasaulio atrankoje

Paskutinėse rungtynėse Druskininkuose Tomo Ražanausko treniruojama Lietuvos rinktinė rezultatu 2:0 (1:0) nugalėjo Lichtenšteino futbolininkes ir užbaigė ciklą surinkusios 11 taškų.
Kitose grupės rungtynėse Estija ir Bosnija ir Hercegovina išsiskyrė 1:1, visos trys komandos surinko po 11 taškų, tačiau dėl geriausio santykio tarpusavio dvikovose lietuvaitės užėmė pirmą vietą ir pratęs kovą dėl kelialapio į pasaulio pirmenybes!
Kitame atrankos etape šešios C diviziono atrankos grupių nugalėtojos bei dvi geriausios antras vietas užėmusios ekipos susitiks su aštuoniomis A diviziono grupėse trečias ir ketvirtas vietas užėmusiomis komandomis.
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Burtai bus traukiami birželio 18 dieną, tada lietuvaitės ir sužinos savo varžoves.
Laimėta grupė taip pat reiškia, kad 2027–2029-ųjų UEFA ciklui mūsų rinktinė pakyla į B divizioną.
Antradienio rungtynės lietuvaitėms klostėsi ramiai ir užtikrintai. Jau rungtynių pradžioje Ugnė Lazdauskaitė išvedė lietuvaites į priekį, o po pertraukos Liucija Vaitukaitytė padvigubino mūsiškių pranašumą.
Lietuvos rinktinė turėjo ir dar ne vieną galimybę pasižymėti, tačiau to padaryti nepavyko, tad pergalė buvo iškovota dviejų įvarčių skirtumu.
FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos statistika
Lietuva – Lichtenšteinas 2:0 (1:0)
LSC sporto kompleksas „Druskininkai“; teisėja – Lena Hirtl (Austrija)
Įvarčiai: 7 min. Ugnė Lazdauskaitė, 50 min. Liucija Vaitukaitytė (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Meda Šeškutė, Algimantė Mikutaitė (79 min. Viltė Švarcaitė), Monika Grikšaitė (63 min. Marija Galkina), Tereza Romanovskaja, Ugnė Lazdauskaitė (90+2 min. Erika Šupelytė), Rimantė Jonušaitė, Milda Liužinaitė, Austė Bernotaitė (90+2 min. Karolina Jasaitytė), Liucija Vaitukaitytė, Goda Smailytė (63 min. Justina Blaževičiūtė), Loreta Rogačiova.
Atsargoje: Aušrinė Bikutė, Darija Mikuckytė, Laura Kubiliūtė, Donata Švarcaitė, Ema Kriaučiūnaitė, Augustė Andrijevskytė, Skaistė Petrauskaitė.