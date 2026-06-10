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L. Messi pelnė savo 911-ąjį įvartį karjeroje

2026 m. birželio 10 d. 08:17
Lrytas.lt
Pasaulio čempionė Argentinos futbolo rinktinė antradienį draugiškose rungtynėse 3:0 nugalėjo Islandijos rinktinę. Rungtynės vyko „Jordan-Hare“ stadione Auburne, JAV.
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Jau 8-ąją min. Argentinos saugas Valentinas Barco įmušė pirmąjį mačo įvartį, 72-ąją minutę puolėjas Lionelis Messi realizavo 11 metrų baudinį, o puolėjas Thiago Almada 87-ąją minutę padėjo galutinį tašką.
Vienas garsiausių planetos žaidėjų 38 metų Lionelis Messi pelnė šioje akistatoje savo 117-ąjį įvartį Argentinos rinktinėje. Tai jis padarė per 199 mačus, atstovaudamas Argentinos nacionalinei ekipai.
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L. Messi 672 įvarčius pelnė katalonų „Barcelona“ klubui, 32 – prancūzų Paryžiaus „Paris Saint Germain“ ekipai, 90 – Majamio „Inter“ komandai ir 117 – Argentinos rinktinei.
Argentinos futbolo rinktinė varžysis artėjančiame 2026 m. pasaulio čempionate ir gins nugalėtojų titulą.
 Ji žais J grupėje su Alžyro, Austrijos ir Jordanijos rinktinėmis. Islandija į planetos pirmenybes nepateko. Argentina yra dabartinė pasaulio čempionė, laimėjusi turnyrą 2022 m. Katare. Tąkart finale argentiniečiai po 11 metrų baudinių 4:2 palaužė Prancūziją. Du kėliniai ir pratęsimas baigėsi rezultatu 3:3. 
Šių metų pasaulio futbolo čempionatas vyks Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėLionelis Messi2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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