„Kauno Žalgiris“ išsigelbėjo rungtynių pabaigoje

Pirmojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo – 12-ąją minutę kamuolį gavęs Hideyasu Tanaka suklaidino varžovų gynėją ir stirpiu smūgiu į viršutinį vartų kampą nuginklavo kauniečių vartininką Tomą Švedkauską.
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Prabėgus vos kelioms akimirkoms žaliai balti galėjo atstatyti pusiausvyrą, tačiau po Grato Sirgėdo smūgio galva šeimininkų ekipą išgelbėjo į starto sudėtį grįžęs Julius Virvilas.
Kiek vėliau galingu smūgiu iš toli vartų konstrukciją sudrebino Nosa Edokpoloras. Pirmajam kėliniui artėjant link pabaigos svečiai visiškai perėmė iniciatyvą – atliko nemažai aštrių perdavimų į baudos aikštelę, grasino J. Virvilo ginamiems vartams, bet pelnyti išlyginamojo įvarčio nesugebėjo.
70-ąją minutę kontratakos metu puikų perdavimą Mykola Musolitinui atliko po keitimo aikštėje pasirodęs Domantas Šluta, tiesa, ukrainietis progą paleido vėjais ir į vartus nepataikė. Sužaidus dar kelias minutes, kamuolį į skersinį sukirto Ikeras Bilbao.
Nuo 77-osios minutės „TransINVEST“ futbolininkai liko žaisti mažumoje – raudoną kortelę prieš save išvydo D. Šluta. Jau 84-ąją minutę žalgiričiams pavyko atstatyti pusiausvyrą.
Iš už baudos aikštelės preciziškai tiksliai smūgiavo pirmąjį įvartį čempionate pelnęs Franco Baldassarra.
Pačioje susitikimo pabaigoje svečiai sugebėjo rasti pergalingą įvartį – standartinės padėties metu smūgiu galva kamuolį į vartų tinklą pasiuntė neseniai komandą papildęs Renanas Oliveira.