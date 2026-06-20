SportasFutbolas

„Kauno Žalgiris“ išsigelbėjo rungtynių pabaigoje

2026 m. birželio 20 d. 18:40
Lrytas.lt
18-ajame TOPLYGOS ture susitiko „TransINVEST“ ir „Kauno Žalgirio“ komandos. Savaitės viduryje apie permainas vyriausiojo trenerio poste pranešę kauniečiai nutraukė nesėkmių seriją ir iškovojo pergalę rezultatu 2:1 (0:1).
Daugiau nuotraukų (7)
Pirmojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo – 12-ąją minutę kamuolį gavęs Hideyasu Tanaka suklaidino varžovų gynėją ir stirpiu smūgiu į viršutinį vartų kampą nuginklavo kauniečių vartininką Tomą Švedkauską.
Susiję straipsniai
„Kauno Žalgirio“ vadovybė neapsikentė pralaimėjimų – parodė duris treneriui

„Kauno Žalgirio“ vadovybė neapsikentė pralaimėjimų – parodė duris treneriui

Toplygos turo apžvalga: strategus pakeitė jau pusė klubų

Toplygos turo apžvalga: strategus pakeitė jau pusė klubų

Toplygo turo anonsas: sudėtingos išvykos žalgiriečiams

Toplygo turo anonsas: sudėtingos išvykos žalgiriečiams

Prabėgus vos kelioms akimirkoms žaliai balti galėjo atstatyti pusiausvyrą, tačiau po Grato Sirgėdo smūgio galva šeimininkų ekipą išgelbėjo į starto sudėtį grįžęs Julius Virvilas.
Kiek vėliau galingu smūgiu iš toli vartų konstrukciją sudrebino Nosa Edokpoloras. Pirmajam kėliniui artėjant link pabaigos svečiai visiškai perėmė iniciatyvą – atliko nemažai aštrių perdavimų į baudos aikštelę, grasino J. Virvilo ginamiems vartams, bet pelnyti išlyginamojo įvarčio nesugebėjo.
70-ąją minutę kontratakos metu puikų perdavimą Mykola Musolitinui atliko po keitimo aikštėje pasirodęs Domantas Šluta, tiesa, ukrainietis progą paleido vėjais ir į vartus nepataikė. Sužaidus dar kelias minutes, kamuolį į skersinį sukirto Ikeras Bilbao.
Nuo 77-osios minutės „TransINVEST“ futbolininkai liko žaisti mažumoje – raudoną kortelę prieš save išvydo D. Šluta. Jau 84-ąją minutę žalgiričiams pavyko atstatyti pusiausvyrą.
Iš už baudos aikštelės preciziškai tiksliai smūgiavo pirmąjį įvartį čempionate pelnęs Franco Baldassarra.
Pačioje susitikimo pabaigoje svečiai sugebėjo rasti pergalingą įvartį – standartinės padėties metu smūgiu galva kamuolį į vartų tinklą pasiuntė neseniai komandą papildęs Renanas Oliveira.
ToplygaKauno ŽalgirisVilniaus rajono „Transinvest“

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.