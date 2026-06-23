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„Kauno Žalgiris“ žengė į LFF taurės pusfinalį

2026 m. birželio 23 d. 20:11
Lrytas.lt
„Kauno Žalgirio“ futbolininkai sužaidė paskutines birželio mėnesio rungtynes ir po pergalės jose žengė į LFF taurės pusfinalį. Laikinojo trenerio Algio Jankausko treniruojami žalgiriečiai ketvirtfinalio rungtynėse išvykoje rezultatu 3:0 (1:0) įveikė Vilniaus BFA komandą.
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Jau 18-ąją susitikimo minutę puikią progą pasižymėti turėjo puolėjas Davis Ikauniekas, tačiau likęs prieš vartininką į vartus kamuolio nukreipti nesugebėjo. 
BFA komandai buvo pavykę pasižymėti, tačiau įvarčio rungtynių arbitrai neįskaitė dėl užfiksuotos nuošalės.
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32-ąją susitikimo minutę kauniečiai surezgė puikią kontrataką, kurioje, po Motiejaus Burbos perdavimo, gražiu smūgiu į vartus „Kauno Žalgirį“ į priekį išvedė Leo Ribeiro.
Vos po kelių minučių žaliai balti galėjo ir padidinti savo pranašumą, tačiau jau minėto D.Ikaunieko smūgiuotas kamuolys skriejo virš vartų.
Antrojo kėlinio pradžioje Lietuvos čempionai labai greitai padidino savo persvarą. Baudos aikštelėje atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Nosa Edokpoloras – 2:0.
70-ąją minutę padirbėti teko ir Deiviui Mikelioniui, kuris atrėmė varžovų į apatinį vartų kampą smūgiuotą kamuolį.
78-ąją minutę savo progą turėjo ir komandos gretose debiutavęs Haris Kadričius, tačiau smūgį atrėmė vartininkas.
87-ąją minutę H.Kadričius laimėjo oro dvikovą ir į patogią poziciją išvedė Motiejų Burbą, kuris neklydo ir dar labiau padidino pranašumą – 3:0.
LFF taurės pusfinalyje žalgiriečių lauks rungtynės išvykoje su Telšių „Džiugo“ ir FA „Šiauliai“ poros nugalėtojais.
Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurėKauno Žalgiris

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