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Čempionatas po grupių etapo baigsis dar vienai komandai – bilietą suplėšė apmaudi nesėkmė

2026 m. birželio 23 d. 09:03
Lrytas.lt
Po grupių etapo savo pasirodymą pasaulio futbolo čempionate užbaigs dar viena komanda – rinktine nelaimėle tapo Jordanija, kuri po atkaklios kovos 1:2 nusileido Alžyro futbolininkams.
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Mačo pradžia jordanams nieko nieko blogo nežadėjo – pirmajame kėlinyje juos į priekį išvedė Nizaras AL Rashdanas.
Po pertraukos sekė Alžyro atsakas – 69-ąją minutę rezultatą išlygino Naridas Benbouali, o 82-ąją minutę Alžyrą į priekį išvedė Amine'as Gouiri.
Jordanija dar turėjo vilčių, kad antrąjį varžovų įvartį atšauks VAR sistema, tačiau teisėjas nepakeitė savo sprendimo ir bilietą į kitą etapą užkirtęs įvartis buvo įskaitytas.
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