Čempionatas po grupių etapo baigsis dar vienai komandai – bilietą suplėšė apmaudi nesėkmė

Mačo pradžia jordanams nieko nieko blogo nežadėjo – pirmajame kėlinyje juos į priekį išvedė Nizaras AL Rashdanas.
Po pertraukos sekė Alžyro atsakas – 69-ąją minutę rezultatą išlygino Naridas Benbouali, o 82-ąją minutę Alžyrą į priekį išvedė Amine'as Gouiri.
Jordanija dar turėjo vilčių, kad antrąjį varžovų įvartį atšauks VAR sistema, tačiau teisėjas nepakeitė savo sprendimo ir bilietą į kitą etapą užkirtęs įvartis buvo įskaitytas.
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Nieko komandai nebelemiančias rungtynes Jordanija žais prieš Argentinos futbolo rinktinę – po šio mačo komanda krausis lagaminus ir paliks planetos pirmenybes.