Pirmame mače paplūdimio futbolo rinktinė neprilygo portugalams

Pasaulio elitui priklausantys portugalai pirmame susitikime lietuvius pranoko 8:2 (3:1, 1:0, 4:1).
Atsakomasis komandų susitikimas bus žaidžiamas trečiadienį nuo 19 valandos Lietuvos laiku.
Pirmose komandų rungtynėse, vyraujant 38 laipsnių karščiui, lietuviai pirmame kėlinyje sugebėjo išsiveržti į priekį, kai tiksliai smūgiavo rinktinės debiutantas Vilmantas Marcinkevičius. Visgi, iki kėlinio pabaigos portugalai atsakė trimis savo smūgiais ir po pirmojo kėlinio buvo priekyje 3:1.
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Antrame kėlinyje lietuviams teko ne sykį atkakliai gintis, o komandą kelis sykius gelbėjo vartininkas Ernestas Černiavskis, keletą kartų ir pats pabandęs savo laimę tolimais smūgis. Visgi, paskutinėmis kėlinio sekundėmis mūsiškių gynyba sugriuvo ir portugalai dar labiau padidino savo persvarą (4:1).
Trečio kėlinio starte iš arti smūgiu netoli tikslo buvo Paulius Giedraitis, visgi, ilgesniu atsarginių suolu galėję disponuoti portugalai pamažu didino savo persvarą, kurią kėlinio pabaigoje sumažino dublį užfiksavęs V. Marcinkevičius.
Primename, jog Portugalijos paplūdimio futbolo rinktinė yra priskiriama šios sporto šakos elitui. 2015 ir 2019 metais portugalai laimėjo FIFA pasaulio paplūdimio futbolo čempionatą, 2005-aisiais liko antri, o 2008, 2009, 2011 ir 2025 metais pasidabino bronzos medaliais.
Jie taip pat devynis sykius yra laimėję Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyrą, dar vienuolika kartu liko antri. Taip pat buvo ir šiais metais Ispanijoje, kai portugalai po baudinių serijos finale pralaimėjo turnyro šeimininkams ispanams.
Lietuvos rinktinės sudėtis:
Vartininkai
Ernest Černiavskij, Matas Nekrošius.
Žaidėjai
Domas Barauskas, Titas Dilys, Paulius Giedraitis, Emilijus Grochackij, Jonas Lebedevas, Vilmantas Marcinkevičius, Elvinas Navickas, Audrius Plytnikas, Ignas Špakauskas.