Kodėl už neleidžiamą veiksmą nebuvo išvaryta Anglijos žvaigždė?

Rungtynėse tarp Paragvajaus ir Turkijos Miguelis Almironas ginčydamasis su varžovu trumpam užsidengė burną, o jį iškart puolė skųsti Turkijos futbolininkai.
Teisėjas peržiūrėjęs epizodą nedvejodamas paragvajiečiui parodė raudoną kortelę.
Visgi nemaža dalis futbolo liko pasipiktinusi po Anglijos ir Ganos rungtynių.
Susiję straipsniai
Anglų žvaigždė Jude‘as Bellinghamas kalbėdamas su Jordanu Ayew užsidengė burną, tačiau arbitras net nesvarstė saugo nubausti.
Ar teisėjai ir FIFA padeda Anglijos rinktinei? Ne.
FIFA teisėjų vadovas Pierluigi Collina prieš turnyrą paaiškino, kad pats burnos užsidengimo veiksmas nėra draudžiamas, tik jo atlikimas įnirtingo konflikto metu.
„Žaidėjai gali ir toliau užsidengti burną ranka ir marškinėliais, nes jie galbūt tiesiog kalbasi su draugais, – aiškino P. Collina. – Taigi, jei pokalbis yra draugiškas, jie gali jį tęsti be jokių problemų.“
Madrido „Real“ saugo ir J. Ayew atveju tarp žaidėjų nebuvo jokio priešiškumo, tad tai buvo vertinama kaip draugiškas pokalbis.
Jude'as BellinghamasAnglijos vyrų futbolo rinktinėGanos vyrų futbolo rinktinė
Rodyti daugiau žymių