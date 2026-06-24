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Kodėl už neleidžiamą veiksmą nebuvo išvaryta Anglijos žvaigždė?

2026 m. birželio 24 d. 21:31
Lrytas.lt
2026 metų futbolo čempionate buvo priimta taisyklė, kad kalbantis su varžovais užsidengus burna, žaidėjui yra parodama raudona kortelė. Tačiau kodėl ši taisyklė pritaikoma ne visada?
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Rungtynėse tarp Paragvajaus ir Turkijos Miguelis Almironas ginčydamasis su varžovu trumpam užsidengė burną, o jį iškart puolė skųsti Turkijos futbolininkai.
Teisėjas peržiūrėjęs epizodą nedvejodamas paragvajiečiui parodė raudoną kortelę.
Visgi nemaža dalis futbolo liko pasipiktinusi po Anglijos ir Ganos rungtynių.
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Anglų žvaigždė Jude‘as Bellinghamas kalbėdamas su Jordanu Ayew užsidengė burną, tačiau arbitras net nesvarstė saugo nubausti.
Ar teisėjai ir FIFA padeda Anglijos rinktinei? Ne.
FIFA teisėjų vadovas Pierluigi Collina prieš turnyrą paaiškino, kad pats burnos užsidengimo veiksmas nėra draudžiamas, tik jo atlikimas įnirtingo konflikto metu.
„Žaidėjai gali ir toliau užsidengti burną ranka ir marškinėliais, nes jie galbūt tiesiog kalbasi su draugais, – aiškino P. Collina. – Taigi, jei pokalbis yra draugiškas, jie gali jį tęsti be jokių problemų.“
Madrido „Real“ saugo ir J. Ayew atveju tarp žaidėjų nebuvo jokio priešiškumo, tad tai buvo vertinama kaip draugiškas pokalbis.
Jude'as BellinghamasAnglijos vyrų futbolo rinktinėGanos vyrų futbolo rinktinė
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