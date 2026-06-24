LFF taurės ketvirtfinaliai: du Pirmos lygos klubai eliminavo TOPLYGOS ekipas

Pirmoji akistata antradienį buvo žaidžiama sostinėje, kur Vilniaus BFA priėmė vienus turnyro favoritų „Kauno Žalgirį“.
Gausiai palaikoma Vilniaus ekipa kurį laiką atkakliai kovėsi ir laikėsi rungtynėse, visgi, labiau patyrę varžovai iš Kauno galų gale realizavo savo šansus ir, laimėję rungtynes 3:0, tęs kovą dėl pirmosios savo LFF taurės.
Vėliau Kretingoje į kovą stojo vieni iš šio sezono Pirmos lygos lyderių Kretingos „Minijos“ bei praėjusių metų taurės laimėtojų FK „Panevėžio“ ekipos.
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Šeimininkai čia jau penktą rungtynių minutę išsiveržė į priekį ir savo sirgalius pasiuntė į euforiją, o iškart po pertraukos savo pranašumą padvigubino. Panevėžiečiai vienu tiksliu smūgiu atsilikimą dar spėjo sušvelninti, tačiau šeimininkai ir vartininkas Vykintas Gaudiešius puikiai gynėsi ir sensacingai žengė į turnyro pusfinalį.
Priminsime, kad antrame taurės etape kretingiškiai eliminavo Marijampolės „Sūduvą“.
Trečiadienį Šiauliuose susitiko vietos FA „Šiauliai“ ir Telšių „Džiugas“. Čia atkakliose rungtynėse šiauliečiai laimėjo 2:1 ir taip pat tęsia kovą dėl taurės ir vietos kito sezono Europos turnyrų atrankose.
Tuo tarpu susitikimas Alytuje tarp vietos „Dainavos“ ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ sirgaliams padovanojo didžiulę intrigą ir net pratęsimą bei baudinių seriją.
Joje sužibėjo alytiškių vartininkas Airidas Mickevičius, atrėmęs net keturis varžovų smūgius ir taip padėjęs dzūkams pateikti dar vieną staigmeną ir žengti į taurės pusfinalį.
Visi ketvirtfinalio etapo rezultatai:
Vilniaus BFA – „Kauno Žalgiris“ 0:3
Kretingos „Minija“ – FK „Panevėžys“ 2:1
FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“ 2:1
Alytaus „Dainava“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“ 1:1 (11 m. baudinių serija 2:1)
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Priminsime, kad jau po ketvirtfinalio burtų iškart buvo ištraukti ir pusfinalio burtai, o jame poros atrodys taip:
Kretingos „Minija“ – Alytaus „Dainava“
FA „Šiauliai“ – „Kauno Žalgiris“
Pusfinaliai bus žaidžiami jau rugsėjo mėnesį.
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