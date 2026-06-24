SportasFutbolas

Neįkainojama patirtis: prancūzų treniruotėje – Lietuvos jaunimo rinktinės futbolininkas

2026 m. birželio 24 d. 20:17
Lrytas.lt
Pagrindiniai pasaulio futbolo čempionato favoritai prancūzai kol kas žygiuoja pergalingai, o kartu su jais treniruotėje pluša ir Lietuvos jaunimo rinktinės narys Grantas Emerhi.
Daugiau nuotraukų (1)
18-metis G. Emerhi socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš treniruotės su Prancūzijos rinktine.
Lietuvis „Futbolo kambariui“ atskleidė, kaip jis atsidūrė bendroje treniruotėje su prancūzų žvaigždėmis.
„Ši galimybė atsirado todėl, kad Prancūzijos rinktinei reikėjo suteikti žaidybinio laiko tiems žaidėjams, kurie dieną prieš tai žaidė mažiau, kad išliktų pasiruošę pasaulio čempionatui.
Susiję straipsniai
Pasaulio čempionato antrojo turo skaičiai: nuo nuobodžiausios komandos iki rekordininko L. Messi

Pasaulio čempionato antrojo turo skaičiai: nuo nuobodžiausios komandos iki rekordininko L. Messi

Išgirdęs klausimą apie L. Messi, C. Ronaldo pasišalino

Išgirdęs klausimą apie L. Messi, C. Ronaldo pasišalino

Dar viena sensacija pasaulio čempionate: šįkart sirgalius liūdino anglai

Dar viena sensacija pasaulio čempionate: šįkart sirgalius liūdino anglai (1)

Kadangi esame vietinis profesionalus klubas, jie pakvietė mus sužaisti draugiškas rungtynes – 2 kėlinius po 25 minutes. Komandos buvo sumaišytos ir vienu metu aikštėje būdavo 7 mūsų žaidėjai.
Gavau sužaisti paskutines 15 antrojo kėlinio minučių ir esu labai dėkingas už šią galimybę. <...> Teko žaisti vienoje komandoje su tokiais žaidėjais kaip Desire‘as Doue ir N‘Golo Kante. Visi buvo labai draugiški, pasisveikino prieš rungtynes ir po jų nusifotografavo su mumis <...> D. Doue kamuolio kontrolė buvo tokia gera, kad atrodė, jog kamuolys prilipęs prie jo kojos“, – teigė krašto puolėjas.
18-metis lietuvis priklauso „New England Revolution“ komandai. G. Emerhi yra rungtyniavęs įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinėse ir per 36 rungtynes pelnė 6 įvarčius.
Artimiausiu metu G. Emerhi kelsis į NCAA, kur atstovaus „UConn Huskies“ komandai.
Lietuvos jaunimo futbolo rinktinėPrancūzijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.