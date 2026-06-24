Neįkainojama patirtis: prancūzų treniruotėje – Lietuvos jaunimo rinktinės futbolininkas

18-metis G. Emerhi socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš treniruotės su Prancūzijos rinktine.
Lietuvis „Futbolo kambariui“ atskleidė, kaip jis atsidūrė bendroje treniruotėje su prancūzų žvaigždėmis.
„Ši galimybė atsirado todėl, kad Prancūzijos rinktinei reikėjo suteikti žaidybinio laiko tiems žaidėjams, kurie dieną prieš tai žaidė mažiau, kad išliktų pasiruošę pasaulio čempionatui.
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Kadangi esame vietinis profesionalus klubas, jie pakvietė mus sužaisti draugiškas rungtynes – 2 kėlinius po 25 minutes. Komandos buvo sumaišytos ir vienu metu aikštėje būdavo 7 mūsų žaidėjai.
Gavau sužaisti paskutines 15 antrojo kėlinio minučių ir esu labai dėkingas už šią galimybę. <...> Teko žaisti vienoje komandoje su tokiais žaidėjais kaip Desire‘as Doue ir N‘Golo Kante. Visi buvo labai draugiški, pasisveikino prieš rungtynes ir po jų nusifotografavo su mumis <...> D. Doue kamuolio kontrolė buvo tokia gera, kad atrodė, jog kamuolys prilipęs prie jo kojos“, – teigė krašto puolėjas.
18-metis lietuvis priklauso „New England Revolution“ komandai. G. Emerhi yra rungtyniavęs įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinėse ir per 36 rungtynes pelnė 6 įvarčius.
Artimiausiu metu G. Emerhi kelsis į NCAA, kur atstovaus „UConn Huskies“ komandai.