Pasaulio čempionato grupių etape prasideda lemiamos kovos

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Kanadiečiai Vankuveryje stoja į kovą prieš Šveicariją dėl pirmosios vietos grupėje.
Jau 11-ąją minutę puikią progą turėjo Breelas Embolo, tačiau vienas prieš vartininką atsidūręs puolėjas smūgiavo tiesiai į vartų sargą, o smūgį kartojusio Johano Manzambi kamuolį blokavo gynėjas.
Po kelių minučių J. Manzambi atsidūrė dar viename pavojingos situacijos smaigalyje, tačiau šveicaro smūgis skriejo į vartų vidurį Maxime‘as Crepeau savo vartus vėl apsaugojo.
Tuo tarpu Sietle susitinka Bosnijos ir Hercegovinos bei Kataro rinktinės.
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Kanados ir Šveicarijos rinktinės savo sąskaitoje turi po 4 taškus, o bosniai ir katariečiai yra surinkę po tašką.
Į šešioliktfinalį pateks dvi geriausios grupės komandos ir 8 geriausios trečias vietas užėmusios rinktinės.