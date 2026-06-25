Pasaulio čempionate – pasipylusios Neymaro ašaros

Pirmosiose dvejose komandos rungtynėse JAV, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiose pirmenybėse 34-erių futbolininkas nerungtyniavo. Visgi prieš Škotiją atėjo ilgai brazilų lauktas momentas.
76-ąją minutę Neymaras aikštelėje pakeitė Mathiasą Cunhą ir lydimas griausmingų plojimų po trejų metų pertraukos vėl oficialiose rungtynėse apsivilko Brazilijos marškinėlius.
79 įvarčius atstovaudamas savo šaliai pelnęs Neymaras pagal šį rodiklį Brazilijoje yra rekordininkas, tačiau pastarąjį kartą geltonai žalius marškinėlius vilkėjo tik 2023-iųjų spalį atrankos į šį čempionatą rungtynėse su Urugvajumi, kuriose patyrė šiurpią traumą – jam plyšo kryžminiai kairiojo kelio raiščiai bei meniskas.
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Nuskambėjus finaliniam švilpukui Neymaras prapliupo ašaromis. Emocingu momentu 34-erių futbolininkas dėkojo Majamio stadione susirinkusiems ir jį šiltai sutikusiems fanams.
Po rungtynių Neymaras sulaukė ir teigiamų atsiliepimų tiek iš Brazilijos futbolininkų, tiek ir iš šio sporto legendų, o pagyrimus jam žarstė ir Thierry Henry. Išplėstinės statistikos duomenimis, Neymaras per kiek daugiau nei 20 minučių savo komandos draugams sukūrė tris šansus.
Septynis taškus C grupėje surinkusi joje užėmė pirmą vietą ir tiesioginiu keliu pateko į atkrintamąsias. Jose šešioliktfinalio etapų brazilų lauks antrąją vietą F grupėje užėmusi komanda: Nyderlandai, Japonija arba Švedija.