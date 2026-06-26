Į Vilniaus „Žalgirį“ atvyko saugas iš Ukrainos

25 metų futbolininkas penktadienį atvyko į Lietuvą ir praėjęs medicininę apžiūrą pasirašė pusantrų metų sutartį su galimybe pratęsti dar sezonui. Į „Žalgirį“ jis keliasi iš Charkivo „Metalist 1925“ klubo (nuo birželio vidurio – FC „Kharkiv“), su kuriuo praėjusį sezoną Ukrainos čempionate užėmė penktąją vietą.
„Vasarą jau papildėme gynybos ir puolimo grandį, o taip pat ieškojome šviežio kraujo saugų linijai. Ivanas yra žaidęs komandose, kurios kovoja dėl aukštų tikslų, o saugų grandyje gali atlikti skirtingus vaidmenis nuo gynybos iki atakos fazės. Jo atvykimo laukėme jau kurį laiką, tik užtruko biurokratinės procedūros“, – komentavo „Žalgirio“ sporto direktorius Giedrius Klevinskas.
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Dnipro futbolo mokyklos auklėtinis karjerą pradėjo „Dnipro-1“ klube, vėliau žaidė Lvivo „Ruch“, „VPK-Ahro“, Odesos „Čornomorets“ komandose.
2023 metais saugas persikėlė į Sakartvelą ir su Batumio „Dinamo“ tapo šalies čempionu. Vėliau jis atstovavo Gorio „Dila“ ekipai, o 2024 metais grįžo į Ukrainą.
Futbolininkas taip pat yra atstovavęs Ukrainos jaunimo rinktinėms.
Birželį prie „Žalgirio“ komandos taip pat prisijungė kitas ukrainietis, puolėjas Stanislavas Bilenkis, bei gynėjai Danny Lupano ir Dominikas Franke.
„Žalgiris“ kitas rungtynes žais sekmadienį, birželio 28 d. Telšiuose prieš „Džiugą“.
Vilniaus klubo abonementų savininkai šiuo metu gali įsigyti bilietus į liepos 16 d. vyksiančias lemiamas pirmojo etapo rungtynes UEFA Konferencijų lygoje. Vieša prekyba visiems norintiems startuos liepos 1 d.