Pasaulio čempionate – kosminis fanų pasirodymas JAV gatvėse

Nyderlandų rinktinė ketvirtadienio vakarą Kanzas Sityje futbolo aikštelėje susitiko su Tuniso nacionaline ekipa, kurią ganėtinai lengvai nugalėjo rezultatu 3:1.
Prieš rungtynes tūkstančiai olandų susirinko vienoje iš Kanzas Sičio gatvių norėdami parodyti savo palaikymą mylimai komandai. Dideliam amerikiečių žavesiui jie užpildė didžiulę erdvę ir pradėjo dainuoti bei šokinėti pagal simboliu tapusią Snollebollekes dainą „Links Rechts“ (liet. į kairę, į dešinę).
Ši daina yra tapusi Nyderlandų ekipos sirgalių simboliu – pagal ją olandai visuose pasaulio kampeliuose šokinėja jau daugiau nei dešimtmetį.
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Kartu su olandais šokinėjo ir Kanzas Sičio meras, ir vietinė žiniasklaida, ir praeiviai, o Nyderlandų fanai mieste šėlo nuo pat ryto.
Pirmą vietą F grupėje užėmę Nyderlandai atkrintamosiose šešioliktfinalyje susitiks su Maroku.