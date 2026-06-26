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Pasaulio čempionate – kosminis fanų pasirodymas JAV gatvėse

2026 m. birželio 26 d. 09:56
Lrytas.lt
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Nyderlandų fanai yra puikiai žinomi dėl savo komandos palaikymo tradicijų ir ryškios oranžinės spalvos. Viename iš JAV miestų jie dar kartą pademonstravo, kad yra vieni geriausių visame pasaulyje.
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Nyderlandų rinktinė ketvirtadienio vakarą Kanzas Sityje futbolo aikštelėje susitiko su Tuniso nacionaline ekipa, kurią ganėtinai lengvai nugalėjo rezultatu 3:1.
Prieš rungtynes tūkstančiai olandų susirinko vienoje iš Kanzas Sičio gatvių norėdami parodyti savo palaikymą mylimai komandai. Dideliam amerikiečių žavesiui jie užpildė didžiulę erdvę ir pradėjo dainuoti bei šokinėti pagal simboliu tapusią Snollebollekes dainą „Links Rechts“ (liet. į kairę, į dešinę).
Ši daina yra tapusi Nyderlandų ekipos sirgalių simboliu – pagal ją olandai visuose pasaulio kampeliuose šokinėja jau daugiau nei dešimtmetį.
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Kartu su olandais šokinėjo ir Kanzas Sičio meras, ir vietinė žiniasklaida, ir praeiviai, o Nyderlandų fanai mieste šėlo nuo pat ryto.
Pirmą vietą F grupėje užėmę Nyderlandai atkrintamosiose šešioliktfinalyje susitiks su Maroku.
Nyderlandų vyrų futbolo rinktinėJAV2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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