Po sensacingo rezultato – Urugvajaus trenerio protrūkis prieš žurnalistus

Lygiosios su Saudo Arabija, lygiosios su Žaliuoju Kyšuliu ir pralaimėjimas Ispanijai lėmė, kad vos 2 taškus surinkęs Urugvajus pasirodymą pasaulio čempionate jau antrąsyk iš eilės baigs po grupės etapo. Toks atvejis – pirmasis šalies istorijoje.
Nuo 2023-iųjų Urugvajaus rinktinei vadovaujantis M. Bielsa baigs savo etapą šios šalies nacionalinėje komandoje, o po rungtynių vykusiame privalomajame interviu 70-metis treneris pratrūko.
Belaukiant, kol bus pasiruošta tiesioginiam eteriui ir interviu pradžiai, susinervinęs M. Bielsa pradėjo rėkti ant šalia stovėjusių žurnalistų: „Pradėkit pagaliau!“
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Praėjus kiek laiko po pirmojo klausimo M. Bielsa ramiai pasakė: „Neišnaudojau potencialo, kurį turėjo Urugvajaus žaidėjai.“
Spaudos konferencijoje argentinietis treneris liūdnai kalbėjo apie savo etapą rinktinėje.
„Urugvajaus futbolui nepalieku nieko. Kad ir kokius dalykus padarytų treneris per trejus metus, tai nieko nereiškia, jei nėra rezultatų. Ketvirta vieta kvalifikacijoje nereiškia nieko, trečia vieta Copa America nereiškia nieko. Šito pasirodymo net apibrėžti nereikia. Mano etapas nereiškė nieko“, – kalbėjo M. Bielsa.