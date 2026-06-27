Tragedija Venesueloje: žemės drebėjimo metu saugodama kūdikį žuvo futbolininko žmona

La Gvairos miestas Venesuelos šiaurėje buvo vienas labiausiai nukentėjusių nuo žemės drebėjimo. Antrojoje Venesuelos futbolo lygoje rungtyniaujančios šio miesto „Maritimo“ komandos žaidėjas Hectoras Bello penktadienį pranešė apie jį palietusią asmeninę tragediją.
H. Bello žmona Andrea, kaip savo „Instagram“ įraše pasakojo emocingai jis, žuvo saugodama vos vienerių dukrą Alaną. Stebuklo dėka mažajai mergaitei sveikata nebuvo sužalota.
„Tu visada išliksi mano heroje. Nuolat priminsiu mūsų dukrai, kokia tu buvai nuostabi ir kiek ją mylėjai. Pasakosiu istoriją, kaip tu, mano meile, ją išgelbėjai, kaip atidavei savo gyvybę vardan jos. Pasakosiu, kokia drąsi moteris buvai, kuri net paskutinių savo oro grybšnių metu jos nepalikai“, – rašė futbolininkas.
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4,9 balo pagal Richterio skalę stiprumo žemės drebėjimas nusinešė jau 920 gyvybių, o sužalojimus patyrė daugiau nei 3000 žmonių.