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Fiasko patyrusi Urugvajaus futbolo rinktinė sulaukė bausmės

2026 m. birželio 28 d. 09:42
Lrytas.lt
Šiame čempionate nesublizgėjusi Urugvajaus futbolo rinktinė planetos pirmenybes norės pamiršti kuo greičiau.
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Legendinio Marcelo Bielsa treniruojama komanda pasaulio čempionate neiškovojo nė vienos pergalės, du kartus sužaidė lygiosiomis ir savo pasirodymą baigė dar grupių etape.
Nesuspindėjusi Urugvajaus rinktinė po čempionato sulaukė ir papildomos bausmės – pranešama, kad šalies futbolo vadovybė nusprendė atšaukti suplanuotą užsakomąjį skrydį į gimtinę.
Aikštėje nespindėjusiems futbolininkams namo teko keliauti su komerciniais skrydžiais.
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Urugvajaus futbolo rinktinė paskutiniajame mače 0:1 nusileido Ispanijai, o anksčiau 2:2 sužaidė su Žaliojo Kyšulio rinktine bei 1:1 išsiskyrė su Saudo Arabija.
Urugvajaus vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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