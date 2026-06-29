„Sūduva“ tapo Toplygos čempionato lyderiais

Rungtynių pradžioje komandos aktyviai keitėsi pozicinėmis atakomis, tačiau joms pritrūko kokybės bei tikslumo. Pirmąjį pavojingą smūgį į svečių vartus 12-ąją minutę atliko Oleksandras Kurcevas, tačiau Ignas Plūkas sužaidė patikimai ir kamuolį atmušė. Vos po kelių minučių atsakymą surengė Faustas Steponavičius, bet į rikošetą po jo smūgio žaibiškai sureagavo Vytautas Černiauskas.
Pirmasis susitikimo įvartis buvo pelnytas 40-ąją minutę, kai Kwadwo Asamoah be pražangos perėmė kamuolį ir atsidūręs vienas prieš vartininką nepaliko jam jokių šansų.
Kėlinio pabaigoje O. Kurcevas galėjo padidinti šeimininkų persvarą – pastebėjęs, jog vartininkas paliko vartus, smūgiavo nuo vidurio linijos, tačiau I. Plūkas spėjo laiku sugrįžti bei kamuolį atmušti.
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Antrajame kėlinyje aktyvesni buvo „Sūduvos“ futbolininkai. Pastarieji daugiau kontroliavo kamuolį, rengė pavojingas atakas ir, galiausiai, 76-ąją minutę sugebėjo pralaužti „Panevėžio“ gynybą. Po Tito Milašiaus perdavimo, kamuolį į apatinį vartų kampą vienu lietimu nukreipė Steve'as Lawsonas. Kai jau atrodė, jog rungtynės pasibaigs lygiosiomis, paskutinės rungtynių atakos metu nesėkmingai sužaidė panevėžiečiai. Kritus įvarčiui į savo vartus, marijampoliečiai šventė pergalę.
„Panevėžys“ ir toliau su 18 taškų užima 8-ąją turnyro lentelės poziciją. Tuo tarpu nepralaimėtų rungtynių seriją pratęsusi Marijampolės „Sūduva“ turi 29 taškus ir tampa čempionato lydere.