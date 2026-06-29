„TransINVEST“ reabiltavosi po nesėkmės taurėje

Pirmas pavojingas šiauliečių momentas virto įvarčiu. Arvydas Novikovas vienu lietimu kamuolį perdavė Artiomui Baftalovskiui, šis užsikirsdamas suklaidino varžovą bei kamuolį pažeme 32-ąją minutę pasiuntė į artimąjį vartų kampą.
Kėlinio pabaigoje žaidimas atsivėrė, o tuo metu svečiai rezultatą išlygino. 44-ąją minutę puikaus perdavimo sulaukęs Hideyasu Tanaka atsidūrė vienas prieš Gustą Baliutavičių, kamuolį perkėlė per jį bei išsiskyrė įvarčiu. Visai netrukus A. Novikovas pašokdino Dominyką Barauską bei atliko bandymą, tiesa, iki tikslo šiek tiek pritrūko.
Gerą atkarpą Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai perkėlė ir į antrąją mačo dalį. Ikeras Bilbao atliko tolimą smūgį, jį atrėmė G. Baliutavičius, atšokusį kamuolį Stefanas Miloševičius siuntė link H. Tanakos, šis išsiskyrė dubliu jau 47-ąją minutę. Mykola Musolitinas netrukus turėjo savo šansą, pralaužti varžovų vartų sargo nepavyko.
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Sužaidus kiek daugiau nei valandą, Jehoras Glušačius kamuolį siuntė į baudos aikštelę, ten savo trečiojo įvarčio geidė japonas, tačiau įvartį į savus vartus įsirašė Martynas Dapkus.
Pasibaigus 19-ojo turo akistatai, „TransINVEST“ yra surinkę 28 taškus, rikiuojasi antri bei yra sužaidę vienu maču mažiau už čempionato lyderį, „Šiauliai“ su 13 taškų tūno turnyro lentelės gale.