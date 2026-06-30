„Žalgiris“ paviešino klubo dalininkus – viena dalis yra areštuota

Paskutiniame Vilniaus „Žalgirio“ dalininkų susirinkime, kuris įvyko 2026 metų birželio 15 dieną buvo patvirtinta nauja klubo valdymo struktūra. Šiuo metu tarp klubo dalininkų yra
UAB „Invest Žalgiris“ – 20 dalių
Vilniaus miesto savivaldybė – 2 dalys
UAB „Valoras“ – 2 dalys
UAB „Olego transportas“ – 1 dalis
UAB „CargoGO logistics“ – 1 dalis
Vytautas Čepas – 1 dalis
Mindaugas Kasperūnas – 1 dalis
Vilma Venslovaitienė – 1 dalis (areštuota, šiuo metu vyksta teisiniai procesai)
UAB „Invest Žalgiris“ valdo UAB „Kilo grupė“, UAB „Lost Astronaut“ ir Erikas Mališauskas.
Ši bendrovė buvo įkurta vykdyti investicinius su klubu susijusius sprendimus ir užtikrinti tvariai augantį klubo biudžetą ateityje. 2027 metais planuojami nauji investuotojai į Vilniaus „Žalgirį“ taptų UAB „Invest Žalgiris“ akcininkais.