Brazilus įspėjęs norvegų rinktinės treneris pasiūlė saviškiams: „Galėsite gerti dvi savaites“

Jame norvegai kausis su kaskart favorite laikoma Brazilija, kuri šešioliktfinalyje įveikė 2:1 japonus.
Norvegai planetos pirmenybėse kovoja po 28 metų pertraukos. Po pergalės, kurią lėmė 86-ąją min. Erlingo Hoolando įvartis į Afrikos ekipos vartus, rinktinės strategas Stale Solbakkenas spaudos konferencijoje dalinosi savo emocijomis.
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„Jei išlaikysiu šį čempionatą, išlaikysiu bet ką. Turbūt labiausiai didžiuojuosi tuo, kad mums pavyko sugrįžti į rungtynes pralaimint.
Praėjo 28 metai nuo tada, kai paskutinį kartą dalyvavome turnyre, jau laimėjome trejas iš keturių rungtynių. Mūsų sirgaliai tiesiogine prasme užvaldė Ameriką.
Kokios emocijos rungtynių pabaigoje, kai laukiau finalinio švilpuko? Tai buvo tokia kančia, kurios tikriausiai nepatirsite niekur kitur ir jausmas, kurio tiesiog nepajusite jokiose kitose rungtynėse.
Žaidėme prieš fantastišką komandą, kurios sudėtyje buvo fiziškai pasikaustę monstrai ir kuri kartais mus pranokdavo kovoje vienas prieš vieną. Rungtynės vyko permainingai ir atrodė, kad viskas gali pakrypti bet kuria linkme.
Manau, turėjome viena ar dviem progomis daugiau nei mūsų varžovai, todėl apskritai tai buvo pelnyta pergalė. Bet man gaila jų trenerio – skirtumas tarp komandų buvo minimalus“, – sakė S. Solbakkenas.
Tačiau įdomiausią kalbą Norvegijos treneris rėžė persirengimo kambaryje, kur ne tik pasidžiaugė sėkmę, metė iššūkį brazilų treneriui, bet leido žaidėjams gerti po pergalės dvi savaites. Tiesa, jau Norvegijoje.
„Jūs kuriate ne tik norvegų futbolo istoriją, bet ir visą Norvegijos valstybingumo istoriją, – persirengimo kambaryje pareiškė žaidėjams strategas. – Tai labai didis reikalas. Daugiau tokio dalyko nebebus. Mes ir toliau kaskart pateksime į pasaulio čempionatus – vadinasi, tas 28 metų skausmingas laikotarpis baigėsi. Visas tas laikas jau praeityje.
Ką aš jaučiu, ką jaučiate jūs dabar – kad daugiau to didelio laiko tarpo tarp čempionatų nebus. Ir viskas tai įvyko jūsų, vaikinai, dėka. Tai padarėte Jūs.
Tad dabar jau galite galvoti, kad dvi savaites galėsite gerti Norvegijoje ir niekas į jus kreivai nepažiūrės. Iš esmės – vyrai, pasidžiaukite šia akimirka. Ir Carlo Ancelotti, mes ateiname tavęs...“.
Po šių žodžių treneris nusišypsojo, o rinktinės žaidėjai kalbą sutiko ovacijomis.