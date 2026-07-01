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Ekvadoro rinktinė kreipėsi į FIFA: skundžiasi Meksikos fanų veiksmais

2026 m. liepos 1 d. 08:00
Lrytas.lt
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Meksikos rinktinė ankstyvą trečiadienio rytą Lietuvos laiku pasaulio futbolo čempionate 2:0 nugalėjo Ekvadoro rinktinę, o prie to bent maža dalimi prisidėjo ir Meksikos nacionalinės ekipos sirgaliai.
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Pagal senas ultrų tradicijas meksikiečiai pirmadienio vakarą susirinko prie viešbučio, kuriame gyveno Ekvadoro rinktinė, ir pradėjo kelti kuo daugiau garso, kad šie neužmigtų.
Prie viešbučio susirinko visas būrys automobilių, kurių vairuotojai garsiniais signalais trikdė žaidėjų rimtį. Prie viešbučio skambėjo dainos, įžeidimai, skanduotės ir buvo skleidžiamas bet koks garsas, kad tik Ekvadoro futbolininkai neužmigtų.
Antradienį Ekvadoro futbolo federacija (FEF) išplatino oficialų pranešimą, kuriuo patikino, kad dėl šių veiksmų jie kreipėsi į FIFA.
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„Ekvadoro futbolo federacija informuoja, kad dėl prieš šešioliktfinalį įvykusių veiksmų už aikštelės ribų buvo kreiptasi į FIFA, kadangi toks elgesys yra nesuderinamas su sąžiningo žaidimo, lygybės ir vienybės principais, kuriuos pasaulio čempionatas turėtų reprezentuoti.
Dėl šios priežasties FEF ragina atsakingas institucijas labiau kreipti dėmesį į tokius įvykius ir priimti reikalingas korekcijas, kad būtų išsaugotas mūsų žaidėjų, trenerių štabo ir fanų integralumas. Tikime, kad šie nesportiniai veiksmai neužgoš festivalio, jungiančio šias dvi šalis-seses, ir kad pagarba, sveikas varžymasis ir sąžiningas žaidimas – tai, kas pasaulio čempionatui teikia prasmę – visada išliks aukščiau visko“, – rašoma pranešime.
Ekvadoro vyrų futbolo rinktinėMeksikos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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