Europos rinktinių mūšis planetos čempionato šešioliktfinalyje: Ispanija prieš Austriją

Ispanai jau 30-ąją minutę pelnė įvartį, tačiau teisėjas fiksavo, kad buvo žaidžiama prieš vartininką ir jo neįskaitė. Tačiau jau po šešių minučių austrai vis dėlto buvo priversti traukti kamuolį iš vartų: perdavimą iš baudos aikštelę „uždarė“ Mikelis Oyarzabalis ir rezultatas tapo 1:0.
Ispanai ir toliau atakavo, turėjo dar mažiausiai tris progas pasižymėti, tačiau kamuolys tai atsitrenkdavo į virpstą, tai gelbėjo varžovų vartininkinkas.
Luiso de la Fuente vadovaujama Ispanijos rinktinė laikoma viena iš turnyro favoričių. H grupėje ispanai nepraleido nė vieno įvarčio, surinko septynis taškus ir užtikrintai finišavo pirmoje vietoje.
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„La Roja“ turnyrą pradėjo lygiosiomis su Žaliojo Kyšulio rinktine 0:0, vėliau net 4:0 sutriuškino Saudo Arabiją, o paskutinėse grupės rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 palaužė Urugvajų. Ispanija yra viena iš vos kelių šiame pasaulio futbolo čempionate dar nė karto nepraleidusių įvarčio rinktinių. T
Austrijos rinktinė šiame pasaulio futbolo čempionate jau gali būti vadinama staigmena. R. Rangnicko auklėtiniai sėkmingai įveikė grupių etapą ir pirmą kartą šalies istorijoje prasibrovė į pasaulio futbolo čempionato atkrintamąsias varžybas.
J grupėje austrai nurungė Jordaniją 3:1, nusileido Argentinai 0:2, o paskutinėse grupės rungtynėse dramatiškai išplėšė lygiąsias 3:3 su Alžyru. Tai leido austrams iškovoti istorinį kelialapį į kitą etapą.