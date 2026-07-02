SportasFutbolas

Komiška situacija pasaulio čempionate: senegalietis skyrė susipešusius belgus

2026 m. liepos 2 d. 16:33
Lrytas.lt
Belgijos futbolininkai iškovojo įspūdingą pergalę pasaulio čempionato šešioliktfinalyje, tačiau sirgaliai rungtynių metu vos neišvydo muštynių tarp dviejų belgų lyderių.
Daugiau nuotraukų (1)
Belgai po pratęsimo 3:2 palaužė Senegalo rinktinę, nors vienu metu europiečiai buvo tragiškoje padėtyje.
70-ąją minutę belgams atsiliekant 0:2 teisėjas paskelbė atsigaivinimo pertraukėlę, o judant link atsarginių suoliuko itin karštai susiginčijo Youri Tielemansas ir Leandro Trossardas.
Nepatenkinti futbolininkai šaukdami vienas ant kito susitiko aikštės viduryje, o nuo fizinio konflikto futbolininkus skyrė komandos draugas Nicolas Raskinas ir Senegalo saugas Lamine’as Camara.
Susiję straipsniai
„Diktatorius Mbappe“: prie interneto juokelių prisijungė visa Prancūzijos rinktinė

„Diktatorius Mbappe“: prie interneto juokelių prisijungė visa Prancūzijos rinktinė

Dvigubas smūgis – po čempionatą užbaigusio pralaimėjimo paskelbė apie tragišką žinią

Dvigubas smūgis – po čempionatą užbaigusio pralaimėjimo paskelbė apie tragišką žinią

Mėnesį ieškotas dingęs šuo rastas besilinksminantis po Meksikos rinktinės pergalės

Mėnesį ieškotas dingęs šuo rastas besilinksminantis po Meksikos rinktinės pergalės (2)

Visgi futbolininkams pavyko išspręsti tarpusavio nesutarimus ir 89-ąją minutę po L. Trossardo perdavimo Y. Tielemansas nukreipė kamuolį į vartus ir išplėšė pratęsimą, kuriame Y. Tielemansas išprovokavo 11 metrų baudinį ir pats jį realizavo.
Belgijos rinktinė aštuntfinalyje susitiks su JAV rinktine.
Belgijos vyrų futbolo rinktinėSenegalo vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.