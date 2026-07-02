Komiška situacija pasaulio čempionate: senegalietis skyrė susipešusius belgus

Belgai po pratęsimo 3:2 palaužė Senegalo rinktinę, nors vienu metu europiečiai buvo tragiškoje padėtyje.
70-ąją minutę belgams atsiliekant 0:2 teisėjas paskelbė atsigaivinimo pertraukėlę, o judant link atsarginių suoliuko itin karštai susiginčijo Youri Tielemansas ir Leandro Trossardas.
Nepatenkinti futbolininkai šaukdami vienas ant kito susitiko aikštės viduryje, o nuo fizinio konflikto futbolininkus skyrė komandos draugas Nicolas Raskinas ir Senegalo saugas Lamine’as Camara.
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Visgi futbolininkams pavyko išspręsti tarpusavio nesutarimus ir 89-ąją minutę po L. Trossardo perdavimo Y. Tielemansas nukreipė kamuolį į vartus ir išplėšė pratęsimą, kuriame Y. Tielemansas išprovokavo 11 metrų baudinį ir pats jį realizavo.
Belgijos rinktinė aštuntfinalyje susitiks su JAV rinktine.