Po Argentinos ir Žaliojo Kyšulio dvikovos – skandalas socialiniuose tinkluose dėl teisėjo veiksmų

Rezultatui esant 3:2, 116-ąją minutę po Sidny Lopeso Cabralio baudos smūgio prie Argentinos rinktinės vartų buvo skirtas kampinis. Pats S. Lopesas Cabralis netrukus prigulė, o jo komandos draugas tuo metu padėjo jam atlikti dvigalvio šlaunies raumens tempimą.
Tuo pat metu rungtynių teisėjas iš Kanados Drew Fischeris kalbėjosi su Argentinos žaidėju Nicolasu Tagliafico, kuriam po epizodo iš nosies pradėjo tekėti kraujas. Teisėjo raginamas jis paliko aikštelę, o prie jos ribų gynėjui buvo suteikta medicininė pagalba.
Kol abi komandos laukė, kraujavimas už aikštelės ribų buvo sustabdytas, žaidėjas persirengė marškinėlius ir maždaug po minutės grįžo į aikštelę. Būtent dėl šio epizodo socialiniuose tinkluose užvirė tikra audra.
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Dešimtis milijonų peržiūrų ir šimtus tūkstančių reakcijų socialiniame tinkle X surinko įrašai, kuriuose tikinama, kad teisėjas nusižengė taisyklėms Argentinos naudai.
Kaip pagrindinis argumentas naudojamas naujasis pasaulio čempionato reglamentas, teigiantis, kad po to, kai žaidėjui yra suteikiama medicininė pagalba, šis vėliau turi minutę laiko praleisti už aikštelės ribų. Kadangi tai buvo pavojinga situacija prie Argentinos vartų, šios šalies rinktinei simpatijų neturintys fanai greitai ėmė dalintis N. Tagliafico medicininės pertraukėlės epizodu.
Oficialiame taisyklių pakeitimų apraše yra numatyta vienos minutės laukimo nuobauda, jei nutinka vienas iš šių scenarijų:
- žaidimas yra sustabdytas dėl įtariamos ar patvirtintos žaidėjo traumos;
- teisėjas davė signalą į aikštelę žengti medicinos personalui;
- teisėjas paklausė žaidėjo, ar jam reikalinga medicininė pagalba, ir žaidėjas jos paprašė.
Penktajame pagrindinių taisyklių punkte, apibrėžiančiame teisėjo veiksmus, yra nurodoma, kad teisėjas „užtikrina, kad bet kuris kraujuojantis žaidėjas palieka aikštelę. Žaidėjas grįžti į aikštelę gali tik gavęs teisėjo signalą. Teisėjas turi būti užtikrintas, kad kraujavimas buvo sustabdytas ir kraujo nėra ant žaidimo priemonių.“
Vis dėlto pagrindiniame taisyklių tekste taip pat yra teigiama: „[Teisėjas] sustabdo rungtynes tik užfiksavus, kad žaidėjas patyrė sunkią traumą, bei užtikrina, kad žaidėjas palieka aikštelę. Traumuotam žaidėjui pagalba negali būti suteikiama aikštelėje. Tai atvejais, kai dėl traumos yra sustabdomas žaidimas arba trukdoma jį pratęsti, traumuotas žaidėjas turi palikti aikštelę ir į ją gali grįžti tik po minutės.“
Pakitimus aprašančiame skyriuje taip pat pridedama, kad žaidėjui nereikia palikti aikštelės vienai minutei, kai „žaidėjas savo noru palieka aikštelę žaidimo metu ar žaidimui esant sustabdytam, jeigu tai nesukelia trukdymo pratęsti žaidimą“.
Kadangi žaidimas jau buvo sustabdytas dėl paskirto kampinio, pirmoji iš trijų aprašo sąlygų, kuri ir būtų aktualiausia, šioje situacijoje negalioja. Kraujavimas taisyklėse taip pat yra pažymimas atskiroje pastraipoje nuo traumų, nors ir yra tame pačiame taisyklių skyriuje.
Visgi tuo pačiu metu N. Tagliafico suteikiama medicininė pagalba žaidimą pratęsti sutrukdė, kas prieštarautų penktajame pagrindinių taisyklių skyriuje (Law 5) aprašytam privalomam teisėjo elgesiui.
Šiuo atveju situacija yra paliekama interpretacijai ir panašu, kad rungtynių arbitras nusprendė, jog argentiniečiui suteikiama medicininė pagalba buvo privaloma norint sąžiningai pratęsti rungtynes.
Pagrindinis rungtynių teisėjas – kanadietis Drew Fischeris. Jam talkino jo tautiečiai teisėjai Michaelas Barwegenas ir Lyesas Arfa, ketvirtoji arbitrė buvo Katia Garcia iš Meksikos, kuri ir prižiūrėjo medicininės pagalbos suteikimą N. Tagliafico.