Po sutriuškinimo – Kanados trenerio akibrokštas: „Mes buvom geresnė komanda!“

Kanada kontroliavo žaidimą pirmajame kėlinyje, nors pagal kamuolio kontrolę ir smarkiai atsiliko (39% prieš 61%). Per pirmąjį kėlinį Marokas buvo atlikęs vos vieną smūgį, o ir jį – iš už baudos aikštelės ribų.
Visgi antrajame kėlinyje viskas apsivertė ir jau 50-ąją minutę įvartį pelnė Maroko saugas Azzedine'as Ounahi. Nors pagal atliktus smūgius kanadiečių Marokas taip ir neaplenkė, pergalė galiausiai buvo labiau nei užtikrinta.
Nepaisant to, po finalinio švilpuko dar aikštelėje interviu davęs Kanados treneris Jesse Marschas moraliniais nugalėtojais pripažino saviškius.
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„Mes buvom geresnė komanda! Mes buvom geresnė komanda! Jie keletoje epizodų sužaidė geriau. Intensyvumo pakėlimas nebuvo problema. Jie tiesiog turėjo daugiau kokybės paskutiname aikštės trečdalyje, o mums pritrūko gebėjimų sužaisti geriau, kai to reikėjo.
Žaidybinio plano, idėjos, kaip norime žaisti futbolą, tikėjimo vienas kitu ir stengimosi, ir topinės komandos, kuri iki tol nebuvo pralaimėjusi, privedimo iki ribų prasme mes buvo žymiai geresnė komanda pirmajame kėlinyje ir netgi antrojo kėlinio pradžioje. 1:0 buvo dėl vieno epizodo. Neskaitant to, rungtynės buvo mūsų“, – drąsiai kalbėjo amerikietis treneris.
Paklaustas, ko išmoko apie savo komandą per pastarąsias ketvertą-penketą savaičių, J. Marschas ir toliau giedojo ditirambus savo auklėtiniams.
„Svarbiausiose rungtynėse, svarbiausiais momentais viskas atsiremia į tai, kiek galime išlikti savimi, kiek galime stengtis, kiek galime tikėti, kiek galima spausti oponentą, kiek galima žaisti rungtynes pagal tai, kaip norime mes. Mes tą padarėm. Mes tą padarėm, – užtikrintai kalbėjo specialistas. – Pirmojoje pusėje visoje aikštelėje turėjome 11 nuostabių pasirodymų.
Nepasisekė išsiveržti į priekį, turėjome pirmauti. Viską galiausiai lėmė mažos detalės: žaidėjų sekimas palei šoninę liniją, tvarkymasis su baudos smūgiais. Vėlgi – jie turi daug kokybės, žaidėjų, rungtyniaujančių aukštame lygyje, bet pagal tai, kaip žaidėme, pagal turėtą žaidybinį planą, pagal išlikimą savimi – neįtikėtinas pasirodymas.“
Tikėtina, kad Kanada dalyvaus ir 2030-ųjų pasaulio futbolo čempionato, kuriame taip pat grumsis 48 stipriausios pasaulio rinktinės.
Žvelgdamas į Kanados futbolo ateitį, J. Marschas amerikietišku pasitikėjimu savimi dar kartą pasakė frazę, kurią išgirdęs ne vienas futbolo aistruotis turėjo pakelti antakį.
„Mūsų fanai turėjo privilegiją palaikyti tokią komandą, kuri stengiasi iš visų jėgų, kuri žaidžia ne vien gynyboje, kuri rodo, kad gali būti geresnė. Aišku, tokiose situacijose turime būti vis dažniau ir turim rasti kelių pagauti sėkmę, ir turime viską statyti šiuo pagrindu.
Bet kokia komanda! Aš mieliau būčiau mūsų vietoje nei jų. Kad ir koks geras yra Marokas, aš mieliau būčiau mūsų vietoje, teisingai? Didžiuojuosi savo vyrais. Stengėmės, jiems dabar skaudu, bet, Dievai mano, beprotiškai jais didžiuojuosi“, – drąsiai teigė J. Marschas.
Pagal atliktus smūgius Kanada pirmavo ženkliai (10 prieš 5). Kanada kėlė net 11 kampinių, kai Marokas – vos vieną. Net ir laimėjus rungtynes 3:0, Marokas pagal tikėtinų įvarčių statistiką (angl. expected goals) atsiliko 0,79 prieš 0,85.
Nepaisant to, didelius šansus pelnyti įvartį (angl. big chance) Marokas susikūrė net tris, kai Kanada – tik vieną.