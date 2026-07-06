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Beprotiškame Anglijos ir Meksikos mače – penkių įvarčių ir raudonos kortelės drama

2026 m. liepos 6 d. 08:16
Lrytas.lt
Neįtikėtinu futbolo spektakliu buvo pažymėtas pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis, kuriame vietos Meksikos rinktinė savo aikštėje priėmė vieną iš turnyro favoričių Angliją.
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Nors meksikiečiai žaidė sau palankiomis sąlygomis – aukštikalnėse, panašu, tai Anglijos rinktinės per daug iš vėžių neišmušo. Didžiąją dalį rungtynių laiko mažumoje žaidusi Anglija vis tiek laimėjo rungtynes 3:2 (2:1) ir žengė į turnyro ketvirtfinalį.
Mačą dviem įvarčiais pirmajame kėlinyje atidarė anglas Jude'as Bellinghamas, tiesa prieš pat kėlinio pabaigą meksikiečiui Julianui Quinonesui pavyko sušvelninti atsilikimą.
54-ąją minutę sekė dar vienas dūris anglams – už raudoną kortelę iš aikštės buvo išvarytas Jarellas Quansahas. Vis dėlto Meksika šia proga nepasinaudojo.
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Maža to, net ir mažumoje žaidusių anglų pranašumą 60-ąją minutę padvigubino 11 metrų baudinį realizavęs Hary Kane'as.
69-ąją minutę meksikiečiai vėl priartėjo po Raulio Jimenezio įvarčio (taip pat realizuotas baudinys), bet išsigelbėti šeimininkai jau nebesugebėjo ir jie savo pasirodymą čempionate užbaigė.
Į kitą etapą žengusi Anglija pirmenybių ketvirtfinalyje susikaus su Norvegija.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėMeksikos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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