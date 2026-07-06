Beprotiškame Anglijos ir Meksikos mače – penkių įvarčių ir raudonos kortelės drama

Nors meksikiečiai žaidė sau palankiomis sąlygomis – aukštikalnėse, panašu, tai Anglijos rinktinės per daug iš vėžių neišmušo. Didžiąją dalį rungtynių laiko mažumoje žaidusi Anglija vis tiek laimėjo rungtynes 3:2 (2:1) ir žengė į turnyro ketvirtfinalį.
Mačą dviem įvarčiais pirmajame kėlinyje atidarė anglas Jude'as Bellinghamas, tiesa prieš pat kėlinio pabaigą meksikiečiui Julianui Quinonesui pavyko sušvelninti atsilikimą.
54-ąją minutę sekė dar vienas dūris anglams – už raudoną kortelę iš aikštės buvo išvarytas Jarellas Quansahas. Vis dėlto Meksika šia proga nepasinaudojo.
Susiję straipsniai
Maža to, net ir mažumoje žaidusių anglų pranašumą 60-ąją minutę padvigubino 11 metrų baudinį realizavęs Hary Kane'as.
69-ąją minutę meksikiečiai vėl priartėjo po Raulio Jimenezio įvarčio (taip pat realizuotas baudinys), bet išsigelbėti šeimininkai jau nebesugebėjo ir jie savo pasirodymą čempionate užbaigė.
Į kitą etapą žengusi Anglija pirmenybių ketvirtfinalyje susikaus su Norvegija.