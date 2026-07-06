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Brazilija keliauja namo: E. Haalando įvarčių fiesta nukalė pergalę Norvegijai

2026 m. liepos 6 d. 01:07
Lrytas.lt
Idealios progos pasižymėti neišnaudojusi Brazilija galiausiai krito nuo Erlingo Haalando smūgių ir aštuntfinalyje pralaimėjusi 1:2 baigė savo kelionę pasaulio futbolo čempionate.
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Jau pačioje rungtynių pradžioje 10-ąją minutę baudos aikštelėje buvo pargriautas Matheusas Cunha, tačiau baudinys nebuvo skirtas. Visgi netrukus įsikišo VAR teisėjai, o pagrindinis rungtynių arbitras Ismail Elfath galiausiai skyrė baudinį.
Prie 11 metrų žymos baudinį realizuoti stojo Bruno Guimaraesas. Saugas pasirinko smūgiuoti į dešinįjį apatinį vartų kampą, tačiau smūgį atlaikė norvegų vartininkas Orjanas Nylandas.
Po šio epizodo sekė atkakli abiejų komandų kova, kuri persikėlė ir į antrąjį kėlinį.
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Vis dėlto pirmieji pasižymėjo norvegai. 79-ąją minutę po puikaus Andreaso Schjelderupo perdavimo į baudos aikštelę kamuolį galva į vartus nukreipė Norvegijos superžvaigždė Erlingas Haalandas.
Pajautę pergalės skonį norvegai savo turimą persvarą netrukus ir padvigubino. Kamuolį prie baudos aikštelės sulaukęs E. Haalandas kamuolį sustabdė ir dūrė smūgį į tolimąjį vartų kampą.
Tai buvo jau 62-asis E. Haalando įvartis vilkint Norvegijos marškinėlius. Tai jis padarė vos per 54 rungtynes.
Aštuntają pridėto laiko minutę dar buvo skirtas baudinys į Norvegijos vartus. Jį po poros minučių sėkmingai realizavo Brazilijos futbolo legenda Neymaras, pelnydamas savo 80-ąjį įvartį vilkint Brazilijos rinktinės marškinėlius.
 Neymaras<br> EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (10)
 Neymaras
 EPA/ELTA nuotr.
Ketvirtfinalyje Norvegija susitiks su Meksikos ir Anglijos rungtynių nugalėtoju.
Brazilijos vyrų futbolo rinktinėNorvegijos futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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