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Futbolo rungtynėse pagerbtas Ukrainoje žuvęs Lietuvos karys I. Kailius

2026 m. liepos 6 d. 21:48
Lrytas.lt
Marijampolėje buvo sužaistas paskutinis 21-ojo TOPLYGOS turo mačas. Dvikovoje tarp Vilniaus rajono „TransINVEST“ bei Marijampolės „Sūduvos“ įvarčių pelnyta nebuvo – ekipos rungtynes užbaigė rezultatu 0:0.
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Šiose rungtynėse taip pat buvo pagerbtas Ukrainoje neseniai žuvęs lietuvis karys Ignas Kailius. „Sūduvos“ klubo sirgaliai jam iškėlė plakatą su užrašu „Amžina šlovė didvyriams“. I. Kailius anksčiau vilkėjo „Sūduvos B“ komandos marškinėlius.
Kėlinio pabaigoje dėl neišnaudotos progos už galvos teko griebtis Donatui Vencevičiui. Žygimantas Baltrūnas atliko perdavimą vartų link, F. Steponavičius patrukdė Juliui Virvilui kamuolį sugauti, atšokusį kamuolį į vartus galėjo įridenti Frankline‘as Tangiri, tačiau svečius išgelbėjo Dominykas Barauskas. F. Steponavičius vos po elių momentų smūgiavo į vartus, J. Virvilas didesnių problemų neturėjo.
Antrojo kėlinio pradžioje Titas Milašius atliko puikų siuntinį link vartų įkertančiam F. Tangiri, šis, būdamas dėkingoje pozicijoje, į kamuolį nepataikė. 65-ąją minutę F. Steponavičius turėjo daug laiko ir erdvės atlikti smūgį, visgi, bandymas buvo gerokai netaiklus, netrukus po Xabi Auzmendi perdavimo galva netaikliai smūgiavo ir Edvinas Girdvainis.
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Rungtynių pabaigoje iš už baudos aikštelės ribų virš vartų šovė Ibrahimas Seckas, tuo pačiu atsakė ir Ikeras Bilbao.
Pasibaigus 21-ajam TOPLYGOS turui „Sūduva“ su 30 taškų sugrįžo į čempionato lyderio vaidmenį, „TransINVEST“, surinkęs tašku mažiau, rikiuojasi trečias. Tiesa, pastarieji yra sužaidę vienomis rungtynėmis mažiau.
Marijampolės SūduvaToplyga

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