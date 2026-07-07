„Kauno Žalgirio“ naujasis treneris po lygiųjų su „Drita“: „Padarysime viską, kad laimėtume kitas rungtynes“

„Tai buvo sudėtingos rungtynės. Manau, kad turėjome geresnių progų įmušti įvartį ir skristi į Kosovą su įvarčio persvara, bet toks yra futbolas. Prie tokių oro sąlygų turime atlikti daugiau perdavimų į baudos aikštelę, to pasigedau.
Prie lietaus baudos aikštelėje gali nutikti bet kas. Iš kitos pusės, turiu pasakyti, kad esu patenkintas dėl to, kaip žaidėme.
„Drita“ yra komanda, kuri praėjusiame sezone žaidė konferencijų lygoje, todėl normalu, kad ateityje turėsime žaisti geriau“, – kalbėjo strategas.
Ž.Sopičius išskyrė ir pokyčius, kuriuos reikės atlikti prieš atsakomąsias rungtynes.
„Negalime pakeisti per daug dalykų. Galime tik pagerinti sportinę formą tų žaidėjų, kurie praleido treniruotes, nes atvyko čia iš kitų klubų, kuriuose sezonas jau pasibaigęs. Atvirai, tai tokiame lygyje viskas vyksta taip, kad jei duosi varžovams progų atakuoti baudos aikštelę, tai nukentėsi.
Manau, kad pabaigoje mums pritrūko šiek tiek sėkmės, kad įmuštume antrąjį įvartį, bet kaip ir sakiau, tai tik pirmosios rungtynės“, – pridėjo Ž.Sopičius.
Atsakomosios rungtynės tarp „Kauno Žalgirio“ ir „Drita“ komandų įvyks jau liepos 14 d. Kosove.