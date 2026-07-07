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UEFA Čempionų lygos atrankos starte – apmaudžios „Kauno Žalgirio“ lygiosios su Kosovo čempionais

2026 m. liepos 7 d. 21:13
Lrytas.lt
„Kauno Žalgirio“ futbolininkai lygiosiomis pradėjo UEFA Čempionų lygos atrankos kovas. Željko Sopičiaus auklėtiniai antradienį Dariaus ir Girėno stadione lygiosiomis 1:1 (1:0) sužaidė su Kosovo čempione „Drita“.
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Po savaitės atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos Kosovo sostinėje Prištinoje.
Rungtynes aktyviau pradėjo kauniečiai, kurie ne tik kontroliavo kamuolį, bet ir skersais perdavimais ieškojo sprendimų varžovų baudos aikštelėje.
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Jau pirmojo kėlinio viduryje viena iš atakų baigėsi įvarčiu. Po kampinio Rokas Lekiatas kamuolį numetė link Amine’o Benchaibo, o šis stipriu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 1:0.
Įmušę įvartį kauniečiai šiek tiek atidavė kontrolę varžovams, tačiau pirmoje pusėje nieko pavojingo nesukūrė ir jie.
Viena iš varžovų atakų įvarčiu baigėsi pačioje dvikovos pabaigoje. 82-ąją minutę po perdavimo iš krašto įvartį pelnė Blerimas Krasniqi – 1:1.
Dvikovos pabaigoje pavojingą smūgį dar atliko Gratas Sirgėdas, o per pridėtą laiką pergalę išplėšti galėjo Antonas Tolordava.
Kauno ŽalgirisUEFA čempionų lyga

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