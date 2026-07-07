UEFA Čempionų lygos atrankos starte – apmaudžios „Kauno Žalgirio“ lygiosios su Kosovo čempionais

Po savaitės atsakomosios rungtynės bus žaidžiamos Kosovo sostinėje Prištinoje.
Rungtynes aktyviau pradėjo kauniečiai, kurie ne tik kontroliavo kamuolį, bet ir skersais perdavimais ieškojo sprendimų varžovų baudos aikštelėje.
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Jau pirmojo kėlinio viduryje viena iš atakų baigėsi įvarčiu. Po kampinio Rokas Lekiatas kamuolį numetė link Amine’o Benchaibo, o šis stipriu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą – 1:0.
Įmušę įvartį kauniečiai šiek tiek atidavė kontrolę varžovams, tačiau pirmoje pusėje nieko pavojingo nesukūrė ir jie.
Viena iš varžovų atakų įvarčiu baigėsi pačioje dvikovos pabaigoje. 82-ąją minutę po perdavimo iš krašto įvartį pelnė Blerimas Krasniqi – 1:1.
Dvikovos pabaigoje pavojingą smūgį dar atliko Gratas Sirgėdas, o per pridėtą laiką pergalę išplėšti galėjo Antonas Tolordava.