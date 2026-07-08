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Rusų klube žaidžiantis paragvajietis pareiškė – K. Mbappe jam siūlė pasibučiuoti

2026 m. liepos 8 d. 22:56
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionato šešioliktfinalyje vienas iš turnyro favoritų Prancūzija kovojo su Paragvajaus nacionaline ekipa ir po itin sunkios kovos šventė pergalę 1:0. Paragvajaus ekipą iš tolesnės kovos išmetė prancūzų žvaigždė Kylianas Mbappe, 70-ąją min. įmušęs įvartį nuo 11 metrų žymos.
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Prancūzija pirmą kartą čempionate taip sunkiai skynėsi pergalės link – visoms varžovėms Prancūzija mušė mažiausiai po 3 įvarčius.
Dvikovoje su prancūzais Paragvajaus gynėjui Juanui Jose Caceresui buvo liepta asmeniškai prižiūrėti K. Mbappe.
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Rusijos Maskvos „Dinamo“ klube pastaruoju metu žaidžiantis Argentinoje gimęs paragvajietis J. J. Caceresas itin kietai gynėsi prieš žvaigždę – kabinosi rankomis, smūgiavo į kojas. Kaip ir visa Paragvajaus ekipa, kuri neleido žaisti Prancūzijai.
Ne vienas fotografas pagavo momentus, kai J. J. Caceresas laikė K. Mbappe rankomis. Paragvajaus futbolininkas buvo pakviestas į tinklalaidę „Comment.Show“, kurios eteryje pasakojo, apie ką kalbėjosi su Prancūzijos ekipos puolėju.
Viename iš momentų, kai paragvajietis buvo apsikabinęs Kylianą, pastarasis atsisuko ir juokaudamas paklausė: „Tai gal jau mane pabučiuosi?“.
Tuomet J. J. Caceresas jam atsakė: „Na, gerai, mes abu esame čia“.
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinėParagvajusKylianas Mbappe
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